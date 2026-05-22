A Pan Alfieri e Phi serve l’ultimo passo 

Una lunga settimana per Pan Alfieri e Phi Volley, all’ultimo atto della stagione, mentre una tra Cus Cagliari e Time Out Olbia si prepara a festeggiare la promozione in B maschile. Intanto, chiusi ieri i termini per le candidature alla presidenza della Fipav regionale, alle elezioni del 6 giugno si sfideranno Roberto Puddu e Dario Sanna.

I playout della serie B1 femminile al rettilineo finale, con la partita di ritorno. La Pan Alfieri trasloca a Quartucciu dove domani al Pala Beatrice (ore 18) cerca di strappare al Novara la permanenza nella categoria. Si parte dalla vittoria (3-2, 19-17 al tie break) di domenica scorsa, risultato che alza il morale delle cagliaritane ma lascia la porta aperta a tutte le soluzioni.

Serie B2 femminile

È il giorno della Phi Volley La Maddalena, stasera a Chiusi per garadue dei playoff. La squadra di Buonavita parte dal 3-0 di sabato scorso, dopo una partita dominata per due set. La Vitt Chiusi ha perso la settima partita di fila, alle maddalenine basta vincere due set per festeggiare la B1.

Serie C maschile

Ultimo atto della finale promozione, oggi la bella tra Cus Cagliari e Time Out Olbia (Palestra Cus ore 18), sfida riaperta dopo il doppio 3-0 per chi ospitava.

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