A Palazzo Regio itinerari musicali senza tempo 

Dopo i sei concerti realizzati fra aprile e maggio l’associazione culturale musicale “Ennio Porrino” di Elmas ha programmato la nuova edizione della rassegna “Concerti a Palazzo Regio”. La manifestazione che si terrà fra ottobre e novembre e avrà inizio domenica prossima con il Concerto “Itinerari Musicali - Percorsi musicali fra generi e stili senza tempo” che il coro Collegium Karalitanum, diretto dal maestro Giorgio Sanna, effettuerà alle 19 nella Sala consiglio di Palazzo Regio.

Il coro Collegium Karalitanum che quest’anno festeggia 50 anni di ininterrotta attività musicale sia in Italia che all’Estero, proporrà un potpourrì di brani del vasto repertorio sia di musica colta che di musica popolare armonizzata per coro con brani di autori come Bruckner, De Victoria, Saint-Saens, Costa, Garau, Perra, Porrino ed altri.La rassegna prevede un ricco programma che coinvolgerà diversi artisti e formazioni musicali di alto livello professionale con l’esecuzione di repertori del genere classico, popolare, tradizionale, moderno e contemporaneo, anche con arrangiamenti di brani della tradizione musicale sarda, interpretati con organici e stili di particolare coinvolgimento ed impatto sonoro.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

