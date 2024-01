A Palazzo il reddito raddoppia 

Stando alle statistiche, che non dicono tutto ma danno una precisa idea, il reddito dei consiglieri comunali (che finora hanno presentato la dichiarazione dei redditi 202 relativa all’anno fiscale 2022) mediamente supera abbondantemente quello dei contribuenti: 48mila contro 20mila euro. Si tratta del reddito imponibile sul quale ciascuno paga le tasse e le varie addizionali all’Irpef. Il divario resta e non è di poco conto. Il dato è parziale perché 15 inquilini del palazzo degli Scolopi non hanno ancora depositato la dichiarazione; ma la legge concede un bonus di 15 giorni a decorrere dall’invito a provvedere da parte della segretaria generale (la scadenza era il 30 dicembre scorso), poi scattano le ammende.

Il quadro

Non hanno ancora presentato la dichiarazione il sindaco Massimiliano Sanna, l’assessore Luca Faedda mentre per stare agli assessori, la casella relativa all’ultima dichiarazione dei redditi di Rossana Fozzi è vuota come quella di Maria Obinu. In testa la vice Bonaria Zedda che denuncia un reddito imponibile di 79.776 euro, segue Antonio Franceschi con 48.266, Ivano Cuccu con 47.724, Simone Prevete 25.314 e infine Carmen Murru con un reddito di 24.975.

Il patrimonio

L’unico a denunciare una variazione rispetto al 2021 è l’assessore all’Urbanistica e viabilità Ivano Cuccu che denuncia l’acquisto per il 50 per cento, di 1.300 metri quadrati di un terreno agricolo. Giuseppe Puddu, presidente del Consiglio comunale, è presente con un reddito di 57mila euro. A staccare tutti è comunque Vincenzo Pecoraro, primario di Urologia al San Martino, con una dichiarazione di 128mila euro compresi i redditi da fabbricati che possiede in quota tra il 20 e il 100 per cento. Il consigliere dell’Udc ha contribuito alle entrate del Palazzo degli Scolopi con 987 euro di addizionale comunale sull’Irpef. Al secondo posto un altro medico, Giuseppe Obinu responsabile dell’Hospice che dichiara un reddito imponibile di 82mila euro. Il consigliere di minoranza Efisio Sanna denuncia un reddito di 53mila euro. La maggioranza dei consiglieri si attesta tra i 40 e i 50mila euro. Francesco Federico denuncia 44mila euro, Davide Tatti 44.725, Carla Della Volpe, presidente della Coopfin con un appannaggio annuale di 20mila euro denuncia un totale di 47mila euro, Francesco Pinna 46mila euro. Luigi Mureddu si attesta su 36mila euro e Giuseppe Carboni 35mila. Al disotto dei 30mila, Giuliano Uras che ha denunciato 29mila euro e Antonio Iatalese 27mila che nell’anno fiscale 2022 ha denunciato l’acquisto al cento per cento di un appartamento. Davide Tatti ha comunicato l’acquisto di una Minicooper 2021 e Carla della Volpe di un Cv 150 del 2022. Infine Giuseppe Carboni ha fatto presente che fa parte della commissione provinciale per l’abilitazione venatoria, incarico non retribuito.

