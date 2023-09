A Padova una delle pietre sonore di Pinuccio  

Triplice appuntamento di spessore per la Fondazione Pinuccio Sciola nei giorni scorsi. A Padova è stata disvelata un’opera dell’artista di San Sperate, conosciuto in tutto il mondo in particolare per le Pietre sonore.

Si tratta della scultura che Sciola voleva donare alla Città di Padova che aveva ospitato la mostra curata da Caterina Limentani Virdis e Roberto Favaro, dal titolo “Ascoltare la pietra, sculture di Pinuccio Sciola”. L’opera ha trovato collocazione fra le grandi magnolie del giardino delle sculture contemporanee del Museo Eremitani nel quarantennale dalla fondazione del Circolo Eleonora d’Arborea, che ha organizzato l’evento insieme alla Fasi. A impreziosire la serata la proiezione di “Born of stone”, il documentario di Emilio Bellu, e un concerto diretto da Andrea Granitzio ed interpretato da Maria Sciola, direttrice artistica della fondazione, Giacomo Monica, violinista, e dal Quartetto d’archi padovano Anacrusa Ensemble. Negli stessi giorni Chiara Sciola ha ricevuto, in nome della Fondazione che presiede, il premio “Green Ciak” nell’ambito del Capalbio Film Festival 2023: «Si tratta di un premio che rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di Pinuccio di creare connessioni tra le varie forme d’arte», ha sottolineato la presidente.

