«A Padova per il sarcoma ma aspetto da mesi  il rimborso per la trasferta» 

Quel ricovero al Brotzu per una polmonite è la sua salvezza. Perché una delle specialiste vede qualcosa che non va nel braccio di Rita Angioni, 72 anni di San Sperate, pensionata dopo una vita a gestire la tabaccheria di via Giardini a Cagliari. «Mi fu fatta una biopsia che mostrò un brutto tumore, un sarcoma», racconta la donna, «lo stesso che mi era stato rimosso 13 anni fa». C’è da intervenire subito. Ma in Sardegna non esiste un centro specializzato per questa patologia: la Regione ha una convenzione con l’Ortopedia oncologica di Padova. Angioni parte immediatamente. «Visto che il tumore cresceva, non ho neanche fatto in tempo a preparare le carte per chiedere il rimborso».

Ma quella trasferta non è l’unica. «C’è stata la visita con l’oncologo, una sorta di chemio che mi hanno fatto nel braccio per salvarmelo e l’operazione vera e propria, sono stata a Padova altre tre volte». Viaggi per i quali la donna ha anticipato circa 4 mila euro. «E», sbuffa, «nonostante abbia chiesto il rimborso già a settembre e sia stato accettato, ancora non ho ricevuto niente. Non solo l’unica in questa condizione: nella corsia dell’ospedale in cui ero ricoverata c’erano altri 4, 5 sardi. Alcuni di loro erano stati costretti a indebitarsi per pagare i viaggi».

Che cosa è accaduto? «Da noi», risponde Gianni Salis, direttore del distretto socio-sanitario di Cagliari della Asl, «non c’è soltanto carenza di medici. Il problema è anche il personale negli uffici: tutti fanno il massimo ma ci sono almeno 1.500 pratiche da sbrigare ogni anno. E non sono pratiche semplici perché occorre fare controlli rigorosi». Nel caso di Angioni nessun problema. «Le richieste di rimborso sono state liquidate». Ma la donna non ha ancora visto i soldi. «Perché a pagare materialmente deve essere il servizio bilancio. Comunque, in questo caso, il rimborso arriverà entro un paio di giorni».

Un notizia che fa tirare un sospiro di sollievo anche all’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria. «I soldi», spiega, «ci sono. Eventuali ritardi dovuti a problemi legati, non per colpa, alla Asl». Resta da capire la ragione per la quale per questa patologia i sardi siano costretti a volare oltre Tirreno. «Intanto», puntualizza, «perché la legge stabilisce che esistono, per certe malattie, hub di riferimento». E poi sono i freddi numeri a decidere. «Ogni anno, in Sardegna ci sono circa mille casi. Alcuni vengono rilevati subito e vengono curati qui. Gli altri, un numero limitato, hanno bisogno di essere presi in carico da un team oncologico multidisciplinare». Servono, cioè, una serie di specialisti capaci di lavorare in squadra. «In Sardegna esistono gli specialisti ma, appunto, non sono abituati a lavorare in team per questi casi». Doria sveste per un attimo i panni dell’assessore per vestire quelli del medico. «Pietro Ruggeri dirige la clinica ortopedica traumatologica di Padova: affidarsi a un grande specialista come lui dà molte più garanzie anche ai pazienti».

