A Ozieri il primo test per la nuova Olbia 

Olbia. A 10 giorni dal primo impegno ufficiale, in Coppa Italia di Serie D, e con 10 giorni di preparazione nelle gambe, l’Olbia affronta il primo test estivo: appuntamento oggi alle 18 a Ozieri per l’allenamento congiunto con l’Ozierese, che dal canto suo prepara la stagione in Promozione.

Partiti in netto ritardo rispetto alle avversarie per le note vicissitudini societarie, che potrebbero portare a un cambio di proprietà nei prossimi mesi, i bianchi si allenano agli ordini del nuovo tecnico Giancarlo Favarin a Loiri, lontani da occhi e orecchie indiscrete. L’obiettivo è arrivare pronti alla prima di campionato, in programma il 7 settembre in trasferta contro l’Albalonga, più che all’appuntamento della Coppa Italia, che il 31 agosto, sempre fuori, opporrà l’Olbia alla vincente del match del turno preliminare tra UniPomezia e Monastir.

Intanto ieri una delegazione dell’Olbia ha partecipato alla messa in memoria di Giuseppe Cozzolino, storico capo ultras scomparso un anno fa, e per sostenere finanziariamente il club durante la transizione societaria è nato un comitato no profit per la raccolta fondi presieduto da Giovanni Degortes, il consulente incaricato per la cessione del pacchetto di maggioranza di SwissPro.

Tra i fondatori c’è Romi Fuke: l’imprenditore di Erba, di casa in Gallura e noto ai più come amministratore delegato di In-Lire, il circuito di credito compensativo e moneta complementare, rivestirà il ruolo di responsabile marketing e comunicazione del comitato.

