VaiOnline
Serie D.
21 agosto 2025 alle 00:20

A Ozieri il primo test per la nuova Olbia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia. A 10 giorni dal primo impegno ufficiale, in Coppa Italia di Serie D, e con 10 giorni di preparazione nelle gambe, l’Olbia affronta il primo test estivo: appuntamento oggi alle 18 a Ozieri per l’allenamento congiunto con l’Ozierese, che dal canto suo prepara la stagione in Promozione.

Partiti in netto ritardo rispetto alle avversarie per le note vicissitudini societarie, che potrebbero portare a un cambio di proprietà nei prossimi mesi, i bianchi si allenano agli ordini del nuovo tecnico Giancarlo Favarin a Loiri, lontani da occhi e orecchie indiscrete. L’obiettivo è arrivare pronti alla prima di campionato, in programma il 7 settembre in trasferta contro l’Albalonga, più che all’appuntamento della Coppa Italia, che il 31 agosto, sempre fuori, opporrà l’Olbia alla vincente del match del turno preliminare tra UniPomezia e Monastir.

Intanto ieri una delegazione dell’Olbia ha partecipato alla messa in memoria di Giuseppe Cozzolino, storico capo ultras scomparso un anno fa, e per sostenere finanziariamente il club durante la transizione societaria è nato un comitato no profit per la raccolta fondi presieduto da Giovanni Degortes, il consulente incaricato per la cessione del pacchetto di maggioranza di SwissPro.

Tra i fondatori c’è Romi Fuke: l’imprenditore di Erba, di casa in Gallura e noto ai più come amministratore delegato di In-Lire, il circuito di credito compensativo e moneta complementare, rivestirà il ruolo di responsabile marketing e comunicazione del comitato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 