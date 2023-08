“A ovest del Sahara” con Pietro Paolo Proto  

Martín, diplomatico argentino in servizio a Rabat e surfista, da ormai troppo tempo non riesce a cavalcare una buona onda, dopo aver a lungo cercato quella perfetta. Una ricerca – una ossessione – che gli è costata tanto, e che ancora gli presenta il conto sotto forma di incubi, rimorsi, rimpianti. Ci prova sempre, ma è come se quei fantasmi gli zavorrassero la tavola. Arriva l’onda e con lei il coraggio di affrontarla. Si mette in piedi. Forse è la volta buona, si dice, forse è tutto alle spalle. Ma un attimo dopo il passato torna. Va giù, in un turbinio di acqua, ricordi e sensi di colpa. E forse lasciarsi andare, lasciare che tutto si compia, non sarebbe il peggiore dei mali.

Una scomparsa

Però la vita richiama alla vita, e si torna in superficie, i polmoni che bruciano per la fame d’aria e una nuova grana da risolvere: in una zona del Sahara contesa tra il Marocco e il fronte Polisario, movimento che combatte per l’indipendenza del popolo sahraui, sono stati ritrovati i documenti di un suo giovane concittadino, Rodrigo, volontario presso una missione a Laayoune. È Martín l’uomo giusto per questa ricerca perché, come lui, Rodrigo è appassionato di surf e forse la sparizione si può far risalire a quegli ambienti. “A ovest del Sahara” (Effigi edizioni, 327 pagine, 17 euro), riuscita opera prima di Pietro Paolo Proto, diplomatico cagliaritano che ha prestato servizio nelle ambasciate di Buenos Aires e Rabat, è dunque un thriller dal respiro internazionale. Attingendo alla propria esperienza, l’autore ci conduce in una terra di nessuno, dove si gioca una partita politica perlopiù sconosciuta: quella dell’indipendenza di un popolo. La cifra con cui lo fa è priva di retorica, facendosi testimone capace di stare sopra le parti grazie a un impianto narrativo curato e ricco di colpi di scena e alla profondità dei suoi personaggi. Ma “A ovest del Sahara” non è solo un thriller, e l’autore lo denuncia fin dal titolo che racchiude l’epica della frontiera, della ricerca di un luogo da chiamare casa; un luogo in cui possiamo essere noi stessi per come siamo. Dove imparare a perdonare sbagli e ossessioni, nostri e altrui. Non è facile trovarlo e trovarsi. Non è facile affrontare il Sahara, ricco come è di inganni e di Jinnī, figli del fuoco e signori del deserto, creature invisibili che parlano attraverso ricordi e miraggi. Dura un attimo il tempo necessario per tornare a perdersi.

RIPRODUZIONE RISERVATA