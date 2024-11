A ottant’anni spara e uccide due grossi cinghiali 

Due cinghiali abbattuti nel corso della battuta mattutina, nell’arco di poche ore, in due punti diversi, rappresentano un bottino di tutti rispetto per qualsiasi cacciatore ma se il cacciatore in questione ha ottant’anni di età, la giornata venatoria è senza dubbio da record. Protagonista della vicenda è Battista Lai, classe 1944, esperto cacciatore baunese appartenente alla compagnia di caccia grossa “Armi in casa”, che ieri ha vissuto una giornata speciale. «Vado a caccia da più di sessant’anni – racconta Battista Lai – è sempre stata una mia passione, e ho saltato solamente la stagione venatoria nel 1965, quando sono partito per il servizio militare ma non avrei mai immaginato di vivere una mattina di caccia così emozionante a ottant’anni». Ieri mattina la sua squadra ha organizzato la battuta nell’altopiano di “Margine”, al confine con Urzulei, e il primo cinghiale Lai l’ha abbattuto in località “S’Abbardorgiu”. Poche ore dopo si è materializzato il secondo trofeo venatorio, in località “Sa Paule”. La notizia della sensazionale doppietta siglata dall’ottantenne Battista Lai si è presto sparsa in tutto il paese, dove la passione per la caccia è storicamente radicata, e l’arzillo cacciatore da record è subito diventato il personaggio del giorno.

