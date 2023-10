A ottant’anni a nuoto sino a Carloforte 

Portopaglietto-Carloforte andata e ritorno, 12 chilometri a nuoto in circa 4 ore: Salvatore Deiana, 80 anni, è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino. «Quando avevo una decina d’anni con un mio amico abbiamo fatto il periplo del faro della Ghinghetta, circa un chilometro, ci sembrava una distanza infinita», racconta Deiana, «mi era rimasto il sogno di fare Portoscuso-Carloforte andata e ritorno».

Campione italiano di nuoto Master 80, Deiana è partito da Portoscuso a 18 anni e ha fatto carriera nei carabinieri come sommozzatore, la passione per il mare lo ha sempre accompagnato. Vive in Liguria ma torna spesso a Portoscuso. Ieri mattina, a 80 anni, col supporto della Portoscuso Nuoto e Pallanuoto, ha realizzato la doppia traversata. «Sono molto soddisfatto - dice - alla mia età voglio lanciare un messaggio: fare sport aiuta a stare bene». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA