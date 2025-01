A Osaka la Sardegna virtuale del Crs4 

La Sardegna si prepara a sbarcare all’Expo di Osaka, in Giappone, e lo farà con il supporto del Crs4. Obiettivo: promuovere l’Isola in chiave turistica ed economica. L’ente di ricerca, con sede a Pula, ha stipulato un accordo quadro con l’assessorato al Bilancio e il Crp, il Centro di programmazione che è il braccio operativo degli uffici finanziari regionali.

Le date

L’esposizione universale 2025 è in programma dal 13 aprile al 13 ottobre. La Sardegna avrà uno spazio temporale definito, con la partecipazione calendarizzata per la fine di giugno. «L'accordo contempla anche il coinvolgimento dell'assessorato dell'Industria», si legge in una nota diffusa dal Cr4, partecipato dalla Regione attraverso Sardegna ricerche, l’agenzia che a sua volta è a totale azionariato pubblico.

Gli obiettivi

La Giunta sarda ha deciso di farsi supportare dal Crs4 nello sviluppo di «applicazioni basate su tecnologie immersive di realtà virtuale» nonché «fotografia sferica e video 360°». Di fatto il Centro di ricerca creerà un viaggio nell’Isola per via digitale, in modo da far rivivere la magia di destinazioni, eventi ed itinerari che «saranno utilizzate dalla Regione per ulteriori iniziative a livello nazionale e mondiale, a sostegno della strategia di sviluppo e promozione territoriale». Uno scenario, questo, che fa il paio con la necessità di supportare anche «la competitività del sistema economico, sociale e culturale dell'Isola», è scritto ancora nella nota.

Il commento

Giacomo Cao, amministratore unico del Crs4 dice: «Il Centro è orgoglioso di poter collaborare con la Regione Sardegna a un obiettivo così sfidante come la partecipazione all'Expo di Osaka che fa seguito a quella dell'Expo di Dubai del 2021. Il riconoscimento del contributo che il Crs4 potrà fornire in questo contesto rappresenta un chiaro segnale di condivisione delle scelte strategiche in materia di tutela della proprietà intellettuale che hanno consentito il raggiungimento di importanti risultati nel campo dell'intelligenza artificiale fruibile nei settori quali turismo, marketing, logistica e sicurezza, che potrebbero essere presentati ad Osaka». Del resto, il mercato giapponese è ancora da esplorare sotto il profilo dell’industria vacanziera e può rappresentare una nuova leva economica.

RIPRODUZIONE RISERVATA