A Oristano una gran festa per il Cagliari  Nove gol, Ranieri lascia i big in panchina 

Tharros 0

Cagliari 9

Tharros primo tempo (4-4-2) : Stevanato; Boi, Pinna, Lasi, Enna; lonis, Tetteh, C. Sanna, Atzori; Piras, A. Sanna. Allenatore Nurchis

Tharros secondo tempo (4-4-2) : Lilliu; Lonis, Pinna, Spiga, Grinbaum; Murru, Fadda, Lai, Mattea; Calaresu, Foddis. Allenatore Nurchis

Cagliari (4-3-1-2) : Ciocci; Di Pardo, Altare, Obert, Barreca; Kourfalidis, Viola, Rog; Lella; Millico, Luvumbo. In panchina Radunovic, Aresti, Goldaniga, Azzi, Mancosu, Nandez, Deiola, Lapadula, Prelec, Zappa, Makoumbou. Allenatore Ranieri

Arbitro : Scifo di Nuoro

Reti : nel pt 12' e 26' Luvumbo, 22' Rog, 34' Millico, 40' Viola; nel st 12' Millico, 17' Di Pardo, 23' Luvumbo, 30' Pinna (autorete)

Note : spettatori 1500 circa

Oristano. Una festa, in fondo il Cagliari non cercava altro. E Oristano ha accolto i rossoblù nel migliore dei modi, facendo sentire alla banda diretta da Claudio Ranieri la vicinanza anche di chi ha aspettato di vedere a casa i propri beniamini. Erano circa 1500 i presenti sulle due tribune dello stadio comunale per questa amichevole con la Tharros, formazione del torneo di Eccellenza, schierata con due ex rossoblù come Pinna e Tetteh. Ed è finita 9-0, ma mai come il pomeriggio di ieri a Oristano il risultato è stata l'ultima cosa che contasse.

Il Cagliari degli altri

Fin dal riscaldamento, il pubblico di casa Tharros ha cercato i big, i rossoblù più noti e ai quali i tifosi sono più affezionati. Applausi soprattutto per Lapadula e Mancosu, non solo per le loro straordinarie performance in campo, oltre che Nandez, Azzi e tutti gli altri. Ma applausi anche per l'undici scelto da Ranieri, che ha voluto dare la passerella a chi ha giocato meno fino a questa parte finale della stagione.

Ma soprattutto l’allenatore romano ha cercato di preservare i rossoblù che probabilmente partiranno dall'inizio sabato contro il Palermo. E allora spazio a Ciocci tra i pali, Di Pardo, Altare (squalificato sabato), Obert e Barreca in difesa, Kourfalidis, Viola e Rog in mezzo, con Lella a supportare la strana coppia d'attacco formata da Millico e Luvumbo. I valori sono sbilanciati verso il Cagliari, che pur giocando al piccolo trotto, arriva facilmente dalle parti del portiere di casa Stevanato. E dopo 12 minuti ci pensa Luvumbo a rompere il ghiaccio, con un sinistro da distanza ravvicinata. Si gioca a una porta, anche se la Tharros prova anche a mettere il naso dalle parti di Ciocci, seppure con poca fortuna. Il Cagliari continua a segnare e lo fa prima con Rog (22') dopo una sponda di Lella, ancora con Luvumbo (26') su assist di Di Pardo, con Millico (34') dopo una triangolazione tra Viola e Luvumbo e, infine, proprio col numero 10 (40'), che va via in slalom, supera anche il portiere e infila a porta vuota. Viola c’è e, come ha sottolineato nel dopo partita, è pronto per il gran finale.

Il secondo tempo

Ci si aspetta il solito ribaltone, in casa Cagliari, magari per dare minuti di partita “vera” anche ai titolarissimi. Ma la rivoluzione nella formazione arriva solo dalla Tharros, visto che Ranieri decide di lasciare in campo fino alla fine l'undici iniziale. L’allenatore Nurchis dà spazio a tutto il suo organico, come accadde a Villacidro, perché una partita contro il Cagliari è qualcosa da poter raccontare ai nipoti.

I ritmi calano ulteriormente, ma il Cagliari – che si conferma in ottime condizioni – continua a segnare. Il 6-0 lo sigla Millico (12'), che dribbla tutti, salta anche il portiere Lilliu, evita un ritorno di un difensore sulla linea e poi scarica nel sacco. Il 7-0 porta la firma di Di Pardo (17'), che chiude un'azione personale. Non finisce così, perché l'8-0 è anche la tripletta di Luvumbo (23'), che spiazza il portiere dopo un assist di Rog. Il 9-0 definitivo è un autogol di Simone Pinna (31'), che prova a intercettare l'assist di Millico per Lella.

Il festoso finale serve solo ai tifosi oristanesi, di provata fede rossoblù, che si riempiono occhi e cuore con i loro beniamini, per poi raccogliere selfie e autografi. Il Cagliari torna a casa con una carica nuova, la sfida col Palermo non fa paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata