A Oristano l’arte fotografica è solidale  

Scatti che fermano una quotidianità difficile, momenti che si affidano nella loro rara bellezza e autenticità all’occhio del fotografo e raccontano, attraverso gli sguardi e le testimonianze dei volontari, il senso dell’umanità. Da domenica a Oristano quelle istantanee saranno a disposizione di tutti, in esposizione al Museo diocesano arborense in piazza Duomo fino al 24 febbraio. Alle 17.30 ci sarà infatti l’inaugurazione della mostra solidale itinerante “Estroverso-Metainverso – La cura dell’incanto”, a cura dell’associazione di volontariato Farmacisti nel mondo, con la direzione artistica di Giovanni Coda.

Il progetto

Durante la serata verrà presentato anche il progetto che ha fatto nascere l’iniziativa e un reading a cura dell’attore Sergio Anrò andrà a toccare i temi cari all’associazione. Volti, attimi, riflessioni che oltre a sensibilizzare e promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità dell’Africa ha una finalità di beneficenza: promuovere la raccolta fondi per l’acquisto del materiale di primo soccorso e della strumentazione medica per il dispensario in costruzione a Cacuti, un piccolo villaggio in Angola, e della fornitura per una farmacia mobile per l’assistenza domiciliare. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di volontariato Farmacisti nel mondo che negli ultimi anni si è data da fare in luoghi remoti e difficili.

Gli scatti

Le fotografie sono di Rosario Longobardi, presidente dell’associazione Odv che spiega: «Si tratta di un progetto itinerante con un obiettivo trasversale: non solo promuovere raccolta fondi per iniziative solidali, ma creare una connessione con le comunità di riferimento attraverso la promozione di eventi culturali, ludici e sportivi. Il nostro è un modello di fundraising inclusivo e partecipativo che si realizza attraverso i nostri farmacisti-ambasciatori ma anche i cittadini volontari possono a loro volta diventare ambasciatori contribuendo alle nostre iniziative».

Insieme a Longobardi, i responsabili e coordinatori della mostra fotografica sono Patrizia Pulcini, vicepresidente dell’associazione e responsabile dei progetti internazionali, Federica De Villa, ambasciatrice e coordinatrice per la Sardegna di Farmacisti nel mondo, e Fabrizio Daddi, ambasciatore e coordinatore per la Sardegna dell’associazione. (red. cult.)

