A Oristano lacrime in centro, meglio nei poli commerciali 

Le luci ci sono, la città è colorata, le iniziative davvero non mancano, ma i commercianti non sono soddisfatti per come stanno andando gli affari in questo periodo delle feste e attendono con trepidazione (per fare i conti) gli ultimissimi due giorni a ridosso del Natale. Rita Musso, presidente del centro commerciale naturale che raggruppa una cinquantina di operatori, elenca le criticità, frutto del confronto quotidiano con i suoi colleghi.

Le attese

«Quello di Oristano è sempre un commercio a due velocità – sottolinea – e anche nei giorni che precedono le feste, dove abitualmente c'è la corsa agli ultimi regali, continua a esistere una grande differenza fra il centro città e i poli commerciali agli ingressi sud e nord. Nonostante i tanti sforzi che stiamo facendo come commercianti per invogliare le spese nei negozi tradizionali – sottolinea – la situazione è molto preoccupante con un calo di vendite importante e non credo che in questi due giorni riusciremo a recuperare quanto abbiamo perso. E una battaglia impari soprattutto nelle giornate di freddo dove ovviamente gli ambienti al chiuso hanno più attrazione rispetto a noi». La pensa allo stesso modo pure Valentina Cadoni, commerciante nel settore abbigliamento. «Basta vedere il numero crescente delle serrande abbassate – afferma – a cui si sommano altre problematiche come la mancanza di parcheggi che non invogliano alle passeggiate in centro». Un’analisi più dettagliata arriva da Marcella Sotgiu, appartenente a una storica famiglia del commercio oristanese e che conosce bene il settore anche per il suo impegno passato nelle organizzazioni di categoria e nelle istituzioni. «Dobbiamo renderci conto –dice – che questo mondo è radicalmente cambiato anche con l’avvento del commercio online e settori come abbigliamento, articoli da regalo e gioielleria soffrono più di altri. Non è un caso se per la prima volta l’anno si chiuderà con un saldo negativo fra aperture e chiusure di attività».

L’impegno

Marcella Sotgiu trova aspetti positivi. «Grazie al grande dinamismo della presidente e del gruppo dirigente del centro commerciale naturale – conclude –stiamo lavorando per essere positivi e propositivi, sforzandoci di attirare i clienti e ricordando sempre che nei negozi di vicinato le persone troveranno sempre professionalità e cortesia, assenti nel mondo virtuale».

