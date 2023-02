A Oristano la Mezza del Giudicato  

Il settore lanci continua a crescere, con due ottime prove nella prima giornata dei Tricolori di lanci invernali a Rieti. Al "Raul Guidobaldi”, sesto posto nel martello tra le Under 20 per Annunziata Cattolico (Cus Cagliari), primatista sarda di categoria, con la misura di 46,76 al primo lancio. Bene anche la sua compagna di squadra Benedetta Fiori che, sempre tra le Under 20, ha colto l'ottavo posto nel giavellotto con 36,61. Oggi giornata conclusiva, con Elisa Pintus impegnata nel disco. «Cercherò di migliorare il mio personale», le parole della lanciatrice reduce dal quinto posto ai Tricolori Indoor nel peso, «questa gara sarà una tappa di passaggio importante in vista della stagione estiva».

Mezza a Oristano

A Oristano, oggi alle 9.40, parte la nona edizione della “Mezza Maratona del Giudicato”, uno degli appuntamenti più attesi dai podisti isolani. La manifestazione, organizzata dalla Dinamica Sardegna con il Marathon Club Oristano, partirà e arriverà in via Duomo al termine di un percorso veloce e adatto per correre su ritmi elevati. Oltre alla 21 km, gli oltre settecento atleti iscritti potranno cimentarsi anche nella 10 km, che partirà alle 9.30, mentre per i più piccoli e le proprie famiglie ci sarà una camminata da 4km,500. Tanti i nomi di rilievo, su tutti Antonino Lollo e Mustafà Belghiti che dovranno vedersela con il vincitore uscente Oualid Abdelkader.