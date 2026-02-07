A Oristano la Giornata della cultura ellenica 

Domani il Liceo classico De Castro di Oristano aprirà le sue porte per celebrare un evento che attraversa il Mediterraneo, unendo studenti italiani e greci in un abbraccio culturale che affonda le radici nella civiltà antica. È la Giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica, giunta quest’anno alla sua decima edizione, una manifestazione che il liceo oristanese organizza per tutta la Sardegna su incarico del professor Jannis Korinthios.

L’idea

La data scelta non è casuale: il 9 febbraio ricorda infatti la morte di Dionysios Solomòs, il poeta che ha dato voce all’anima della Grecia moderna. In questo stesso giorno, mentre a Napoli la splendida Basilica di San Giovanni Maggiore accoglierà scuole provenienti da tutta Italia, dalla Grecia, da Cipro e da Rodi, e mentre ad Atene e in tutte le città greche si terranno celebrazioni analoghe, anche in Sardegna risuoneranno le voci degli studenti che testimoniano la vitalità di una tradizione millenaria.

Il professor Korinthios, studioso della lingua greca, docente presso l’Università della Calabria e autore di un dizionario di greco oltre che di numerosi testi sulla lingua e la storia ellenica, ha ideato questa manifestazione con un obiettivo preciso: ricordare quale sia l’importanza della lingua e della cultura greca nella formazione della civiltà europea. Un compito che assume un significato particolare in un’epoca in cui l'identità culturale viene spesso messa in discussione.

“La lingua è la nostra patria” è il tema scelto per questa decima edizione, un titolo che racchiude in sé la stretta connessione tra lingua e identità, non solo per il mondo greco ma per tutti i popoli. La manifestazione prenderà il via alle 9.45 e vedrà la partecipazione degli studenti di altri tre licei classici della regione: il Siotto e il Dettori di Cagliari e il Pischedda di Bosa. Un incontro tra giovani che, attraverso lo studio del greco antico, scoprono non solo le radici della nostra civiltà, ma anche il valore universale della lingua come custode dell’identità e veicolo di cultura.

