A Oristano la festa dei Pulcini «I bambini sono il futuro» 

ORISTANO. Ombrelli parasole variopinti, ventagli, cori e applausi di genitori festanti sugli spalti: la cornice a un numero nutrito di piccoli calciatori sui campi da gioco. Al Centro federale territoriale “Tino Carta” domenica scorsa si è tenuta la festa del calcio sardo per la categoria Pulcini (under 10/11 anni) con il Grassroots Festival. Tanti i club partecipanti: Futura Calcio Sales, Cagliari Calcio, Pgs Club San Paolo, Pirri, Atletico FC Sanluri, Alghero Calcio, CosmoSassari, Olbia Calcio, San Teodoro Porto Rotondo, Pizzinnos, Tortolì e Simba.

«Son le dodici società isolane di secondo e di terzo livello più meritevoli, provenienti dai concentramenti interprovinciali», il commento di Fabrizio D’Elia, coordinatore regionale del Settore giovanile scolastico, «oltre a rappresentare le varie voci del panorama calcistico sardo e i territori da cui provengono hanno salvaguardato, aderendo alle iniziative proposte dall’Sgs e della Figc, i valori in cui noi crediamo: quelli che mettono al centro del progetto il ragazzo e la sua crescita. Le squadre presenti hanno disputato degli incontri con punteggi e bonus serviti a decretare i vari passaggi dei turni. Tuttavia, non mi piace parlare di vincitori e di vinti. Perché vorrei passasse un messaggio chiaro: lavoriamo per spogliare questo sport da retaggi nocivi del passato, come il mero risultato. Il calcio dovrebbe essere un mezzo per veicolare valori etici e morali, utili a costruire, oltre al calciatore, l’adulto del domani. Stiamo lavorando in questa direzione con i vari progetti Sgs su più fronti ed è possibile grazie al costante supporto del presidente Gianni Cadoni e dello staff SgsSardegna con a capo Vincenzo Fadda, il responsabile tecnico regionale e di tutte le figure che compongono la nostra famiglia».

A risultare più meritevole a Oristano è stato il Pirri, che accederà al Grassroots festival nazionale e affronterà, nel centro federale di Coverciano il 15 e 16 giugno, i pari età delle altre società distintesi in ognuna delle loro regioni di appartenenza.

