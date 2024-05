A Oristano in palio i titoli regionali di salto 

È tutto pronto alla SOE (Società Oristanese di Equitazione) per l’edizione 2024 dei Campionati Sardi di salto ostacoli. Da questo pomeriggio sino a domenica ben 250 binomi, provenienti dai migliori circoli della Sardegna, si ritrovano nel campo di gara in erba di Sa Rodia alla ricerca dei quattro titoli in palio. Oltre al campionato assoluto, si assegneranno anche le medaglie nel campionato primo grado e nei brevetti Seniores e Juniores.

Il campione in carica è il cavaliere di casa, Gianleonardo Murruzzu, che cercherà di difendere il titolo sempre in sella a Taissa Sarda. Tra i rivali da segnalare i sassaresi Luigi Angius e Giovanni Carboni, ma tra le giovani leve dell’equitazione isolana ci potrebbe essere la sorpresa.

Il programma

Sono tre le prove previste per i campionati, con l’ultima, domenica pomeriggio, una categoria a due manches con ostacoli sino ad un metro e quaranta centimetri, che proclamerà i vincitori. Oltre ai quattro titoli sardi in palio, durante i quattro giorni di salti alla SOE si assegneranno anche alcuni trofei, dal C130 al LBP80 riservato ai pony.

Il montepremi totale è di 22.350 euro e l’ingresso per il pubblico è gratuito.

