A Oristano brillano 13 stelle, su Componidori centra l’oro 

Poi, il silenzio irrompe pesantissimo nel clima della festa per ricordare, con un minuto di silenzio che è stato rispettato da tutti lungo il percorso, Chiara Carta, la tredicenne uccisa a Silì dalla mamma sabato pomeriggio.

Le lancette dell’orologio segnano già le 14 quando il corteo dei 117 cavalieri imbocca una via Duomo davvero gremita. L’aria si riempie dei suoni di trombe, tamburi e applausi.

Giostra avara di stelle, tredici in tutto quelle infilzate su ottantaquattro discese , ma non di emozioni. Le più forti le regala su Componidori, Danilo Casula: formidabile sotto il nastro verde, riesce nell’impresa sia con la stella che con su stoccu.

Sarà che il desiderio era grande, dopo due anni di attesa. Sarà che il cielo terso sembrava una tela perfetta sulla quale far risaltare i colori sgargianti di costumi e rosette. Fatto sta che la Sartiglia del gremio dei Contadini non ha deluso le aspettative.

Il silenzio

Il via

L’incrocio delle spade tra il capocorsa e su segundu, Tore Montisci, fila via senza indugi: il terzo tocco segna l’inizio del torneo. Ed è subito una gioia immensa per Danilo Casula che mette il sigillo alla galoppata perfetta del suo destriero, Gipsie King, con il primo centro della giornata.

Il pubblico esplode in un boato quasi liberatorio, sul percorso tutti i componenti del gremio di San Giuseppe esultano. Il capocorosa a passo lento scende fino a piazza Manno, si prende gli applausi mentre mostra la spada con la stella a otto punte che sbatte sull’elsa.

È s’Oberaiu majori, Mauro Solinas, con gli occhi pieni di lacrime ad appuntare la stella d’argento sul petto del capocorsa che lui stesso ha nominato ufficialmente il giorno della Candelora.

Bersaglio stregato per Tore Montisci e su terzu Bernardino Ecca; l’impresa riesce, invece, a Giampaolo Mugheddu, Componidori che domani indosserà il cilindro per i Falegnami. Nulla da fare per i suoi aiutanti, Gianluca Mugheddu e Francesco Loi.

L’omaggio

La settima discesa è un omaggio che Danilo Casula ha voluto rendere al fratello Micheal: la scena è tutta per lui all’ombra della Cattedrale e, quando la spada inforca sicura il bersaglio, è una nuova esplosione di applausi, di cori e brindisi al sapore di vernaccia.

A segno

A segno vanno poi Marco Cardias e Gianluca Manunza, premiati rispettivamente dall’arcivescovo Monsignor Roberto Carboni e dal Prefetto Fabrizio Stelo. Il digiuno, andato avanti per tredici discese, viene interrotto nuovamente da Graziano Pala, Alessandro Manca e Salvatore Aru.

Le amazzoni

Per vedere la prima amazzone ricevere l’omaggio musicale dei tamburini e trombettieri del gruppo “Sa Sartiglia”, che da anni si occupa di curare la colonna sonora della giostra ei Contadini, occorre attendere le prodezze di Emanuela Colombino. La decima stella è firmata Francesco Serra, poi è la volta di Fabrizio Sannia.

È rosa il dodicesimo centro, messo a segno dalla specialista di via Duomo Sonia Cadeddu.

Il bis

La corsa con la spada non regala nulla di più, ma Danilo Casula non ha ancora finito di sorprendere e, impugnato su stoccu, concede il bis e porta a casa, oltre alla stella d’oro, anche il sogno di poter ambire domani ad un metallo più pesante: quella stella di platino che solo Angelo Bresciani è stato in grado finora di conquistare. L’onore della corsa con su stoccu spetta anche a su segundu e su terzu, ma il bottino alla fine della giostra resta invariato.

Sa remada

Il tempo è tiranno, sono le 17 inoltrate quando su Componidori si accorge di aver finito anche l’ultimo secondo a sua disposizione per la corsa alla stella, e quindi non gli rimane altro che restituire le spade e riceve dalle mani del presidente del gremio sa Pippia ‘e maju.

Dalla piazza Manno parte l’ultima galoppata, stavolta il capocorsa è disteso sulla groppa del cavallo mentre benedice la folla. Il pubblico risponde facendo il segno della croce: il primo tempo della Sartiglia può andare in archivio. Tra 24 ore altro giorno di giostra, questa volta però i protagonisti della giornata saranno i Falegnami.

