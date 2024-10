A Olzai la Biennale dell’incisione 

Dall’entroterra al resto del mondo nel segno dell’arte e dell'incisione. Cresce così la quarta edizione della Biennale dell’incisione italiana Carmelo Floris. Il Comune di Olzai e il museo Carmelo Floris hanno presentato ieri pomeriggio nella storica Casa Mesina Cardia l’importante evento che sarà visitabile sino al 31 marzo. La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione, il patrocinio di Bim Taloro, Unione dei Comuni di Barbagia, Man e Distretto culturale del Nuorese, in collaborazione con l’associazione nazionale Incisori Contemporanei, l’accademia di belle arti Mario Sironi, il conservatorio Luigi Canepa, Eikon, Mancaspazio e la media partnership di Artuu.

L’idea

La direzione artistica è dell'ideatore del tutto Enrico Piras, la curatela è stata affidata a Chiara Manca, in quella che è la prima rassegna con artisti d’oltremare e con gli studenti dell'Accademia Sironi di Sassari. «Dopo l'iniziativa dei tre giorni di pittura, capii che a Olzai c’era bisogno di qualcosa di ancor più concreto come una biennale intitolata al grande artista Carmelo Floris - dice Piras -. Dopo qualche anno da quel pensiero si tenne la prima edizione (2012), e oggi siamo giunti alla quarta, con un piccolo ritardo dovuto alla pandemia. È grazie a eventi come questo se il Comune di Olzai può vantare oggi di una ricca raccolta di incisioni invidiabile in tutto il mondo. Un patrimonio che pochi Paesi hanno. In queste quattro edizioni si è notato l’evolversi del modo di incidere, delle tecniche; possiamo definirla una raccolta della storia dell’incisione. Esposte ci sono opere figurative e astratte, con tecnica sopraffina, difficilissime da realizzare. Quest'anno abbiamo inoltre la cosiddetta maniera nera, una tecnica rara per la sua difficoltà di realizzazione che richiede anche giorni interi».

Lavori

In mostra 36 artisti e 72 opere: Salvatore Atzeni, Gino Bacchiddu, André Beuchat, Claudia Cabras, Malgorzata Chomicz, Elisa Cornacchia, Alessandra Cossu, Giampaolo Dal Pra, Fausto De Marinis, Angelo De Santis, Giovanni Dettori, Fernando Di Stefano, Renzo Galardini, Renato Galbusera, Vincenzo Gatti, Gabriella Locci, Davide Manca, Leonardo Marenghi, Marcela Alcira Miranda, Guido Navaretti, Claudio Olivotto, Maria Antonietta Onida, Maristella Pau, Paolo Petró, Vincenzo Piazza, Giovanni Sanna, Daniela Savini, Gianfranco Schialvino, Nicolino Sirigu, Roberto Stelluti, Laura Stor, Pierangelo Tieri, Giovanni Timpani, Marco Useli, Gianni Verna, Man Zhuang. Un'opera di ciascun artista entrerà a far parte della collezione comunale. «Un'iniziativa importantissima, che segna la continuità con le precedenti amministrazioni e edizioni - dice la sindaca Maddalena Agus -. Un forte evento che caratterizza un paese dalla forte impronta culturale. Stavolta è ancor più internazionale e attenta ai giovani. Siamo molto contenti di questa proiezione verso il futuro». A completare la proposta culturale c'è anche la collaborazione con il liceo artistico di Nuoro e le scuole elementari di Olzai e Ottana con laboratori focalizzati sull'incisione. Dice Chiara Manca: «Il direttore artistico, Enrico Piras e il comitato scientifico composto da Maria Luisa Frongia, Chiara Gatti e Nicola Miceli, hanno selezionato 36 artisti provenienti da ogni parte del mondo, proprio per questo, per la prima volta, verrà realizzato un catalogo bilingue». Sottolinea Chiara Gatti: «Un osservatorio privilegiato sul mondo della stampa d’autore e dei suoi protagonisti attuali, nel solco di una tradizione consolidata e della lezione storica di padri nobili come Carmelo Floris e Mario Delitala».

