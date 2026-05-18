«A Oloè tragedia evitabile»

Nel processo penale per la tragedia del ponte di Oloè, nell’alluvione Cleopatra del 18 novembre 2013, dove morì l’agente Luca Tanzi, sono arrivate assoluzioni e prescrizioni. Ma sul piano civile, davanti al Tribunale delle Acque di Cagliari, la consulenza tecnica disegna uno scenario molto diverso. Per i consulenti tecnici d’ufficio, incaricati dal Tribunale, la tragedia sarebbe stata prevedibile ed evitabile e la Provincia avrebbe responsabilità «chiare», «gravi» e «inequivocabili».

La relazione

La relazione parla esplicitamente di «nesso causale diretto» tra le omissioni dell’ente e il sinistro costato la vita al poliziotto Luca Tanzi, morto nell’auto di servizio per il crollo di una spalletta del ponte. A rivolgersi alla corte cagliaritana, i familiari degli agenti coinvolti con il collegio difensivo composto dagli avvocati Chiara Soro, Francesco Manduzio, Aldo Petta e Alberto Spanu. I consulenti individuano i punti centrali: l’assenza di presidi tecnici per monitorare il ponte, una riapertura senza verifiche adeguate, mancanza di dispositivi automatici di blocco del traffico. Per i consulenti, «l’adozione delle misure doverose avrebbe evitato il sinistro». La relazione è netta: l’auto della Polizia non avrebbe potuto transitare; un presidio tecnico avrebbe potuto rilevare i segnali di cedimento; passaggi a livello funzionanti avrebbero bloccato automaticamente il traffico. Il documento parla di «elevata efficienza causale» delle omissioni della Provincia, accusata di avere «amplificato gli effetti dell’evento naturale, trasformando un fenomeno meteorologico in una tragedia umana».

Violazioni sistematiche

La consulenza descrive un quadro di «violazioni multiple e coordinate», non episodiche ma «strutturali», derivanti da «un approccio sistematicamente negligente ai doveri istituzionali». Esclude che l’ente possa invocare il “caso fortuito” per l’eccezionalità dell’evento. Insomma per i consulenti, la tragedia non fu soltanto il risultato di un evento naturale eccezionale, ma anche «della sistematica inosservanza di obblighi normativi specifici e della negligenza nell’adempimento di doveri istituzionali consolidati».

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