A Oliena una nuova sfida contro la speculazione energetica 

Il cammino della “Pratobello 24” non accenna a fermarsi, col moltiplicarsi delle iniziative nei territori. Una di queste riguarda il comitato “Oliena contro la speculazione energetica in Sardegna” che organizza per sabato prossimo un incontro sul futuro delle energie rinnovabili nell’Isola.

L’appuntamento è in programma alle 10.30 nell’auditorium delle scuole medie. Il dibattito, che sarà moderato dal presidente del comitato Alessio Canu, ospiterà come relatori il caporedattore dell’Unione Sarda Mauro Pili, l’avvocato Michele Zuddas, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, Maria Antonietta Pirrigheddu del coordinamento Gallura contro le speculazioni, insieme a Maurizio Fadda, agronomo ed esponente di Liberaterra.

«La battaglia dei sardi che hanno aderito in massa alla “Pratobello 24” non è di certo finita, ma anzi pronta a proseguire con maggiore slancio», commenta Alessio Canu.

Il presidente del comitato di Oliena precisa: «Quella di sabato è l’occasione per affrontare i vari ambiti che investono le nostre comunità, in questo periodo di soprusi. Dai temi socio-culturali a quelli giuridici, passando per le problematiche del comparto agricolo, fino alle complessità di carattere ambientale e al processo politico che ci ha portato a sostenere questo percorso a difesa della nostra terra».

Alessio Canu promette ulteriori iniziative in prospettiva.

«Lavoreremo - dice - per organizzare quante più iniziative possibili, facendo rete con tutti i comitati. Si tratta - sottolinea - di un atto dovuto contro le multinazionali che vogliono dilapidare il nostro patrimonio ambientale, in nome di una falsa transizione energetica che non porterà alcun beneficio ai sardi».

