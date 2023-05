A Oliena il Congiu-bis:  il sindaco uscente vince il testa a testa 

«C’è tantissima soddisfazione, davvero. È stata una vittoria sofferta, gli sfidanti erano due candidati forti. Credo sia stata premiata la nostra serietà, i cinque anni di lavoro portati a termine in un periodo molto difficile come quello della pandemia». La gioia è incontenibile. La soddisfazione è doppia per Bastiano Congiu. Sarà ancora lui a guidare Oliena. Il sindaco (“Continuità e futuro per Oliena”) ha vinto il testa a testa con Gianfranca Salis, candidata della civica “Uliana Nova”. Alla fine, 1.565 preferenze per Congiu, 1.470 per l’archeologa. Più staccato Francesco Curreli, della lista Vivere Oliena, con 1.177 preferenze.

Giornata di tensione

A Oliena ieri si è percepita un’atmosfera insolita. «Qui tutti abbiamo avuto la sensazione che questa tornata elettorale fosse diversa rispetto al passato. Più sentita, come se la posta in palio fosse più elevata», sussurra un anziano dal tavolino di un bar del centro. In effetti, nelle ultime settimane la tensione è emersa. Nei dibattiti pubblici, nelle discussioni nei locali del paese: soprattutto nei volti dei tre candidati a sindaco. Forse anche per questo Congiu ha voluto attendere la certezza della vittoria per fare la sua comparsa trionfale tra i corridoi della scuola primaria di Santa Maria. Il riconfermato primo cittadino è arrivato alle 19.30 scortato dalla moglie. Prima di lasciarsi andare alle dichiarazioni di rito, però, ha atteso l’ultimo responso delle urne, di quella sezione numero 2 che più di tutte ha fatto tribolare il paese ai piedi del Corrasi. Lo spoglio è andato a rilento. A un passo dall’ora di cena sono iniziati i festeggiamenti. L’emozione ha preso il sopravvento, i cori di amici, parenti e candidati della civica “Continuità e futuro” sono affiorati, senza freni. È iniziata la festa per il Congiu-bis.

Priorità

Nessuna voglia di dare troppo spazio ai brindisi. Congiu non vede l’ora di mettersi al lavoro. «Non abbiamo scuse, dobbiamo metterci a lavorare per ripagare la fiducia che ci è stata accordata dagli elettori». Oliena prosegue nel segno della continuità. «Probabilmente gli olianesi ci hanno voluto premiare perché in questi cinque anni siamo stati convincenti - prosegue Congiu -. Siamo partiti da zero ma ci siamo rimboccati le maniche: negli ultimi due anni abbiamo dato dei segnali importanti, di svolta. La priorità, adesso, è continuare a portare avanti la cosa che ci preme di più, lo sviluppo del territorio».