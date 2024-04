A Olbia posti letto esauriti grazie agli stranieri 

Manca all'appello ancora qualche destinazione tra quelle schedulate nella Summer 2024, decollata a fine marzo, ma il ponte festivo a cavallo del 25 Aprile collega la Gallura con quasi tutti i paesi europei, risollevando le sorti del fine settimana pasquale che aveva lasciato a terra tanti potenziali passeggeri per assenza di voli, decollati troppo tardi per godere della Pasqua nell'isola. Atterraggi che a Olbia hanno fatto aprire quasi tutti gli alberghi presenti in città, circa il 90 per cento, che registrano il tutto esaurito.

Slitta alla prima settimana di maggio l'inaugurazione della stagione estiva delle strutture affacciate sul mare del litorale olbiese, aperto solo il 30 per cento, ma nel cuore di Porto Rotondo due hotel su tre sono pronti per il check in e attendono gli ospiti pure (alcuni) bar e ristoranti del borgo. Anche in Costa Smeralda cominciano le prime aperture: dopo l'hotel Cervo, che ha accolto i primi ospiti a Pasqua, apre il Cala di Volpe. «Il decollo effettivo della Summer 2024, con quasi tutti i collegamenti internazionali operativi, ha incoraggiato gli albergatori ad avviare la stagione a partire da questo ponte festivo: sono tantissimi, infatti, gli stranieri in visita in città», dice il presidente di Albergatori Olbia, Fabio Fiori. A generare il movimento nella città gallurese, aggiunge, «anche il torneo di calcio giovanile Manlio Selis che ha fatto arrivare giovani promesse da tutto il mondo, circa ottocento atleti e altrettanti accompagnatori».