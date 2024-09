a Olbia il successo dell’Italia   

Nei giorni in cui Jesolo celebra il karate giovanile, a Olbia non si sono ancora spenti gli echi della 30ª edizione dei Campionati del Mediterraneo, vinti dall’Italia. Organizzata dall'Aton Club Karate di Olbia, con 425 atleti iscritti provenienti da 18 nazioni, la manifestazione, quarto evento più importante al mondo dopo i Campionati del Mondo, i Giochi Olimpici e i Campionati Europei, ha fruttato all’Italia 51 medaglie, di cui 26 d’oro, e il primo gradino del podio del GeoPalace davanti a Spagna e Grecia (27 medaglie a testa). Con 22 medaglie vinte tra ori (12), argenti (3) e bronzi (7), l’ultima giornata ha esaltato le competizioni a squadre in cui l’Italia ha conquistato 6 ori nelle sei categorie in cui gareggiava tra Kata Team Under e Over 18 maschile e femminile e Kumite team Senior maschile e femminile. Bene anche nell’individuale, con 16 medaglie nel kumite senior: nei 60 e nei 67 kg, dopo le finalissime tutte italiane, gli ori sono andati a Fabrizio Giordano e Luca Maresca (argenti a Christian Sabatino e Raffaele Astarita), nei 75 kg a Daniele De Vivo e negli 84 kg a Matteo Fiore. Nel femminile, in un’altra finalissima tutta italiana, Viola Lallo ha avuto la meglio su Rebecca Ortu nei 55 kg, mentre la categoria dei 50 kg ha premiato Emma Colletti.

