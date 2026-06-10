A Olbia è caccia aperta al Komandante Dove dormirà (e mangerà) il super rocker? 

Il conto alla rovescia è cominciato, Vasco Rossi è sbarcato a Olbia che è pronta a trasformarsi, per due giorni, nella capitale italiana del rock ma che da settimane era in attesa dell'arrivo del cantante romagnolo.

Immortalato all'uscita dell'aeroporto dei jet privati, in un selfie che lo ritrae con Stefania Filigheddu, la proprietaria di un country resort immerso nell'agro di Arzachena, a pochi chilometri dalle spiagge della Costa Smeralda, sui social, la foto postata dall'autrice, ha fatto scattare il toto nomi sull'hotel in cui Blasco soggiornerà durante la sua permanenza in Sardegna. Fonti ben informate avevano già rivelato che non avrebbe alloggiato in città e la scommessa è aperta: il più accreditato è un hotel luxury, a Li Cuncheddi, baia nel litorale sud di Olbia, con accesso diretto alla spiaggia privata. Esclusa, dunque, la possibilità di incontrarlo per gli ospiti nei corridoi delle strutture ricettive cittadine che registrano un aumento di presenze e la città si prepara a un weekend che promette numeri da record. Quasi al completo alberghi e strutture extra alberghiere, resta qualche camera di chi ha disdetto all'ultim'ora, soprattutto nei b&b. Per le camere last minute, i prezzi sono da alta stagione: in un hotel quattro stelle, si va da 200 ai 250 euro per una stanza doppia, colazione inclusa.

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