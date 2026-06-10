VaiOnline
Cosa succede in città.
11 giugno 2026 alle 00:29

A Olbia è caccia aperta al Komandante Dove dormirà (e mangerà) il super rocker? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il conto alla rovescia è cominciato, Vasco Rossi è sbarcato a Olbia che è pronta a trasformarsi, per due giorni, nella capitale italiana del rock ma che da settimane era in attesa dell'arrivo del cantante romagnolo.

Immortalato all'uscita dell'aeroporto dei jet privati, in un selfie che lo ritrae con Stefania Filigheddu, la proprietaria di un country resort immerso nell'agro di Arzachena, a pochi chilometri dalle spiagge della Costa Smeralda, sui social, la foto postata dall'autrice, ha fatto scattare il toto nomi sull'hotel in cui Blasco soggiornerà durante la sua permanenza in Sardegna. Fonti ben informate avevano già rivelato che non avrebbe alloggiato in città e la scommessa è aperta: il più accreditato è un hotel luxury, a Li Cuncheddi, baia nel litorale sud di Olbia, con accesso diretto alla spiaggia privata. Esclusa, dunque, la possibilità di incontrarlo per gli ospiti nei corridoi delle strutture ricettive cittadine che registrano un aumento di presenze e la città si prepara a un weekend che promette numeri da record. Quasi al completo alberghi e strutture extra alberghiere, resta qualche camera di chi ha disdetto all'ultim'ora, soprattutto nei b&b. Per le camere last minute, i prezzi sono da alta stagione: in un hotel quattro stelle, si va da 200 ai 250 euro per una stanza doppia, colazione inclusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione rispetta le indicazioni date anche in Sardegna dalla Corte dei Conti

La scelta “trasparente” di Catania: una gara pubblica per la cessione

Gli scali della Sicilia sud-orientale cercano soci privatiVia al bando internazionale: «È un obbligo di legge»  
Al. Car.
Viabilità

Via ai lavori sulla 195, sono i giorni del caos

Aperto il cantiere per ristrutturare la strada: traffico subito in tilt, disagi sino al 31 luglio  
Mariangela Lampis RIPRODUZIONE RISERVATA
Verso il ballottaggio.

Tempio, dialogo tra Pd e Addis?

Andrea Busia
Fisco

Meloni: meno tasse per il ceto medio

E avvisa le attività “apri e chiudi”: «Non siamo la Repubblica delle banane» 
Rimini

Dassilva, il pianto di un uomo libero: «Rinata la giustizia»

Oltre 15 ore di camera di consiglio L’assoluzione gela i figli di Pierina 