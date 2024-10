A Olbia brilla Vavassori  

Andrea Vavassori è il grande protagonista del mercoledì dell'Atp Challenger 125 di Olbia. Dopo la pioggia, che fa posticipare il programma, sul veloce della Cloto Arena servono 101' al torinese per strappare il pass per i quarti di finale. Il davisman azzurro, specialista del doppio, batte 6-4, 7-6(1) lo spagnolo Daniel Merida. Un match combattuto fino al tie-break del secondo set, quando Wave vola sul 6-0, per poi chiudere sul 7-1. Nei quarti troverà lo spagnolo Martin Landaluce (ex numero 1 junior, vincitore degli Us Open'22 di categoria), che elimina Stefano Travaglia. Nel primo set, il marchigiano cancella 5 set point, ma l'iberico chiude al sesto per 6-4. Nel secondo set, Travaglia si issa fino al 5-2, si fa riprendere sul 5-5 e perde 8-6 al tiebreak dopo aver cancellato un match point con una prima di servizio. In tarda serata, Samuel Vincent Ruggeri ha sfidato la testa di serie numero 5 Marco Trungelliti, argentino con cittadinanza italiana. Eliminato l'unico italiano sceso in campo per disputare il doppio. È Federico Salomone, 23enne romano tesserato per il circolo ospitante che, in coppia con l'uzbeko Sergey Fomin, ha perso 6-4, 6-4 in 71' contro lo spagnolo Sergio Martos Gornes e il polacco Szymon Walkow. Oggi tanti italiani in campo. Ad aprire il programma Matteo Gigante contro il francese Laurent Lokoli, poi Mattia Bellucci sfiderà il ceco Hynek Barton. Negli ottavi del doppio in campo Gigante-Giorgio Ricca, Travaglia-Andrea Picchione e i fratelli Andrea e Matteo Vavassori (contro Virgili-Orlov).

Italiani ok al Forte

Tre italiani ai quarti maschili del quinto Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy della Regione: Iannis Miletich batte 6-4, 6-0 il bulgaro Yanaki Milev, mentre sarà derby tricolore per un posto in semifinale tra Mariano Tammaro (che incassa il ritiro sul 6-4, 5-2 del bosniaco Nerman Fatic) e Tommaso Compagnucci (che la spunta 6-1, 6-7, 6-3 sul tedesco Diego Dedura-Palomero). Nel femminile, esordio vincente per Jennifer Ruggeri, che elimina con un doppio 6-4 l'olandese Tena Lukas, testa di serie numero 1. Avanti anche Federica Urgesi (6-4, 7-5 sulla romena Andreea Prisacariu), Beatrice Ricci (6-7, 7-6, 6-1 sulla slovena Nika Radisic), Nicole Fossa Huergo (7-5, 6-1 su Miriana Tona), Tatiana Pieri (4-6, 6-4, 6-2 su Noemi Basiletti), Diletta Cherubini (6-2, 6-1 sulla bulgara Gergana Topalova) e Jessica Pieri (6-2, 6-3 su Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari).



