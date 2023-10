A Olbia avanti cinque azzurri Fognini lotta ma cede a Muller 

È stato un martedì a forti tinte tricolori quello visto ieri sui campi del Tc Terranova per l’Olbia Challenger. Cinque i tennisti italiani che hanno superato il primo turno. Sul Centrale, la testa di serie numero 7 Flavio Cobolli ha lottato per spuntarla 6-2, 6-7(7), 6-3 sullo statunitense Emilio Nava, imitato da Mattia Bellucci che ha eliminato l’istrionico francese Benoit Paire 6-4, 3-6, 6-2. Bravi anche Federico Gaio (che ha regolato 6-2, 6-0 il francese Harold Mayot), Raul Brancaccio (7-5, 5-7, 6-3 sul qualificato elvetico Remy Bertola) e il qualificato Francesco Forti (3-6, 6-4, 6-4 in rimonta sul britannico Ryan Peniston).

Fabio Fognini ha scaldato la serata olbiese sfiorando il successo, ma ha finito per perdere 3-6, 7-6(5), 7-6(3) contro il francese Alexandre Muller, numero 1 del seeding. Sconfitto anche l’unico sardo in gara, l’algherese Lorenzo Carboni, che ha tenuto il campo contro lo spagnolo Pedro Martinez, testa di serie numero 5, cedendo con un doppio 6-3. Eliminati Matteo Gigante (6-2, 6-2 dal francese Arthur Cazaux) e Francesco Maestrelli (6-3, 6-4 dall’esperto romeno Marius Copil). In serata Alessandro Giannessi ha sfidato la wild card sudafricana Lloyd Harris. Oggi, non prima delle 18, il Centrale vedrà la sfida tra Cobolli e Gaio. Cinque italiani all’esordio nel tabellone di doppio: Carboni e Peter Buldorini contro gli indiani Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth, mentre Forti e Maestrelli affronteranno Marco Bortolotti in coppia con lo spagnolo Sergio Martos Gornes.

Sardi a Pula

A Santa Margherita di Pula match di primo turno dei tabelloni principali del quinto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Nel singolare femminile buon esordio della portacolori del Tc Cagliari Nuria Brancaccio, accreditata della seconda testa di serie, che ha regolato 6-2, 6-0 la wild card Dalila Spiteri. Nel doppio maschile il quartese Marco Dessì, tesserato per il Tc Viterbo, è stato sconfitto 6-1, 6-2 in coppia con lo statunitense di chiare origini italiane Mario Giuseppe Nicosia dai fratelli messinesi Fausto e Giorgio Tabacco.



