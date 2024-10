«A ogni pioggia esplodono tombini e fogne» 

Ad Assemini è sufficiente un breve acquazzone a trasformare alcune strade in un pantano maleodorante. È quello che accade regolarmente nell’incrocio tra la via Tevere e via Po dove sia le cosiddette “bombe d’acqua” sia i brevi rovesci stagionali rendono il crocevia impraticabile a piedi e di difficile attraversamento anche in auto: le fogne saltano, i tombini diventano fontane fetide che riversano in strada le acque piovane e i liquami fognari rendendo l’aria pressoché irrespirabile.

La protesta

«Tutto questo sembra incredibile nel 2024: passo qui da sempre, ma quando piove, se riesco evito di farlo, perché i liquami per strada sono disgustosi, soprattutto se si pensa che a neanche 100 metri c’è un asilo», dice Marcello Sollai che tenta di superare a piedi proprio questo incrocio, dopo essere stato sorpreso dalla pioggia. Aggiunge poi Claudia Saba che ha preso casa di recente in una strada vicina: «A volte c’è puzza per giorni, a piedi non si passa e in auto bisogna schivare i tombini esplosi. È una situazione pericolosa per la salute: i bambini, i nostri animali, chiunque passi da qui, mette i piedi sui liquami e poi entra a casa o in auto».

In Municipio

La minoranza consiliare sollecita interventi urgenti. Niside Muscas ricorda l’interrogazione di Stefano Demontis «sull’urgenza della manutenzione preventiva di tombini, caditoie, argini. La presenza di rifiuti e la mancata pulizia sono un grave pericolo in caso di pioggia: la manutenzione è un atto urgente di responsabilità. Sottopassi, marciapiedi e strade allagate sono pericolose anche per i nostri piccoli cittadini in prossimità delle scuole».

Diego Corrias, anche lui consigliere di minoranza, aggiunge: «La situazione deve e può migliorare con i lavori che intervengono sui canali che scaricano sul centro abitato. Ci sono ancora situazioni critiche, ma chi conosce Assemini sa quanto sia migliorata rispetto a 10 anni fa con l’impegno anche dell’ex assessore Di Gioia in 2 giunte. Basta ricordare come andò l'alluvione del 2018, senza particolari conseguenze nel centro abitato. Ci sono finanziamenti importanti risalenti alla giunta Licheri: ora però tutto va a rilento ed è grave. Giustamente i cittadini perdono la pazienza». In questo tratto effettivamente sono stati fatti negli anni scorsi dei lavori, ma di fatto, non risolutivi per lo smaltimento delle acque piovane.

La replica

Il sindaco Mario Puddu risponde: «Stiamo riprendendo i progetti, a lungo fermi, dei lavori complementari per la realizzazione di reti di smaltimento delle acque bianche, lo stombamento del tratto del Gutturu Lorenzu (a valle di via Tevere), è uno di questi che vorremo candidare per i prossimi finanziamenti regionali e statali volti a mitigare il rischio idrogeologico alleggerendo il carico idrico su quell’area. Altri finanziamenti poi sono quelli del Piano sviluppo e coesione, in fase di trattazione con la Città metropolitana. Ai cittadini chiedo pazienza e fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA