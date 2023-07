A ogni Comune del territorio 750 mila euro dalla Regione 

Riscoprire le tradizioni, promuovere i prodotti locali, inaugurare un turismo lento (slow ways), realizzare un polo high-tech, rilanciare l’agrumicoltura, puntare su sentieri a basso impatto in grado di collegare le coste del Sarrabus con le montagne del Gerrei. Sono alcuni dei progetti dei patti territoriali che vede assieme i 14 Comuni del Sarrabus-Gerrei e la Regione. L’accordo è stato siglato giovedì a San Basilio dall’assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino e consentirà ai 14 Comuni di utilizzare oltre dodici milioni di euro (750 mila euro a testa) per sviluppare, appunto, il progetto “ViviAmo il Sarrabus-Gerrei”. «Scopo della programmazione è di creare un sistema tra le Unioni di Comuni della Sardegna - ha detto l’assessore Fasolino - con l’obiettivo finale di combattere una delle paghe più gravi che la nostra Isola vive, quella dello spopolamento».

Il progetto era stato avviato nel 2017 e più volte, lungo il percorso, ha incontrato degli ostacoli. La richiesta iniziale era di venti milioni di euro. Adesso, a distanza di sei anni, la conclusione per un investimento di 12,1 milioni di euro. Un buon risultato, in ogni caso, che ha messo in evidenza la capacità del territorio di procedere (anche) unito. I Comuni interessati sono Muravera, Castiadas, Villaputzu, San Vito e Villasimius (Sarrabus) e Armungia, Ballao, Escalaplano, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Silius e Villasalto (Gerrei). (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA