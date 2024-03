A Nuraxi Figus la marcia dei trattori  

In difesa dell’agricoltura e contro la speculazione energetica, il comitato Nuraxino e il movimento degli agricoltori, pastori e attività produttive si uniscono per una manifestazione, domenica sette aprile, alle 10. I trattori partiranno da Tratalias, Masainas, San Giovanni Suergiu e altri centri del Basso Sulcis. L’incontro è previsto a Cortoghiana: da lì il corteo raggiungerà a Nuraxi Figus i terreni che saranno espropriati per la costruzione della sottostazione Terna in cui dovrebbero convergere i cavidotti degli impianti di energia verde da realizzare nel territorio. «No alla speculazione energetica - si legge nel volantino diffuso dal Comitato Nuraxino - sì alla produzione agricola e al giusto prezzo dei prodotti agricoli e del latte. Chi difende le proprietà terriere, difende il futuro della Sardegna e il suo territorio». Nelle scorse settimane il Comitato ha organizzato una passeggiata ecologica da Nuraxi fino alle aree interessate dagli espropri, un’iniziativa che ha coinvolto tanti cittadini anche dai centri vicini. (a.pa.)

