A Nuoro sei storie di artiste italiane 

«Chi sono io? Solo un riflesso negli occhi di chi mi ama». Andrebbe vista con l’animo volto a questa risposta di Patricia Highsmith (la scrittrice del diabolico Ripley) la mostra che si inaugura domani, sabato 4 maggio, allo Spazio Ilisso di Nuoro (ore 11). Perché è la risposta che avrebbero potuto dare tutte e sei le straordinarie protagoniste (a parte una, forse…) di questa ennesima proposta di ampissimo respiro, non solo artistico ma culturale tout court. Una grande mostra, dal titolo “Unica”, sottotitolo “Sei storie di artiste italiane”, che insiste su uno dei gangli più sensibili della storia sociale e antropologica non solo italiana, ma con un’accezione molto italiana e molto contemporanea, se si pensa al contesto di voci che si elevano roboanti su donne madri cristiane eccetera (con buona pace dell’eredità spirituale di Michela Murgia, per fare un esempio che ci è prossimo).

Confronto

È una mostra di riflessione e avanzamento nella considerazione dell’apporto femminile nelle pratiche e nelle poetiche dell’arte italiana fra l’anteguerra fascista e gli anni ’80, con sei grandi artiste messe a confronto, scandagliate da tre curatrici che hanno tessuto un lavoro corale, come si nota già dalla prefazione del catalogo (Ilisso, edito anche in versione inglese): Maria Grazia Messina, Anna Maria Montaldo, Giorgia Gastaldon spiegano perché si intitola così, con questo apodittico aggettivo, la mostra programmata circa due anni fa e che piano piano ha preso la forma di ben sei riassuntive personali, sestuplicando un oneroso impegno (di indagine, prestiti da grandi musei, delicatissimi trasporti di opere fragili; impegno che vede il concorso anche della Fondazione di Sardegna). Le sei artiste sono Carla Badiali, Carol Rama, Giosetta Fioroni, Carla Accardi (della quale è in corso la grande antologica al Palazzo delle Esposizioni di Roma), Tomaso Binga, Maria Lai; ed è quest’ultima, con quella sua vocina, che forse non avrebbe dato la risposta della Highsmith. Che forse si sarebbe detta anche avulsa dall’ardore proto e post femminista delle altre, elevandosi, la sua parabola artistica, oltre le lotte, diritta verso la via lattea. Ma Maria, in Sardegna, è più Maria, e la si lascia volare alto, perché poi arriva sempre ai noccioli delle questioni: «Io, unica donna, all’Accademia di Venezia, nel ’43, con Arturo Martini che mi chiedeva cosa ci facessi lì».

Allestimento

“Unica” ricostruisce minuziosamente, con allestimento curato da Antonello Cuccu e con contributi anche documentali, una parte fondante della storia dell’arte italiana e internazionale, con oltre 70 opere che rappresentano ciò che Lea Vergine, che sul femminile nell’arte mondiale ha insistito in tutta la sua illuminante vita da critica, ha definito complessivamente come “il vigore di una posizione rivoluzionaria e non rivoltosa che ha innovato, con pienezza di autocoscienza”. È, questa mostra, “un’indagine sulla solitudine delle donne nel mondo dell’arte, sullo spessore dell’impegno politico che ha accompagnato la loro ricerca, sulla difficoltà di emergere o semplicemente di essere visibili in un universo maschile”, come si legge nella prefazione del catalogo. Ma questo viatico non deve far pensare ad una mostra che cerca ancora di affermare linee di ricerca e prassi, che butta in faccia proclami anni Settanta (anche se ce n’è sempre bisogno: il corpo delle donne è tornato in delicata e prepotente discussione). Ci sono opere bellissime, che sorprendono nel posizionarsi, senza tema di smentita, nella grande – e patriarcale - scena mondiale dei vari Picasso, Klee, Burri, per fare solo tre nomi.

I lavori

Opere come “Senza titolo (Bricolage)”, del 1966, dove Rama utilizza un intrico di fili elettrici e occhi di bambola, con l’autoadesivo del potente simbolo della pace creato da Gerald Holtom; come “Obbedienza” (1969) di Giosetta Fioroni, rielaborazione con smalti metallici da documenti fotografici inerenti il ventennio fascista; o come “Lenzuolo verdebianco” di Accardi (1974), circa sei metri quadrati di tessuto che diviene vessillo contro le dinamiche patriarcali nell’arte: tre esempi per dire che queste sei artiste rimangono permanente riflesso negli occhi di chi le ama.

