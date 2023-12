A Nuoro riflettori su Noemi a Castelsardo c’è Mahmood 

Nessuna regione in Italia ha, in questo momento, un Capodanno come il nostro. Zucchero e Salmo a Olbia; Marco Mengoni a Cagliari; Luciano Ligabue ad Alghero; Fred De Palma a Iglesias; Francesco Renga e Nek a Sassari. E adesso si accendono le stelle di Mahmood a Castelsardo e Noemi a Nuoro. Tutti artisti di prima grandezza della scena musicale italiana, numeri uno amati dal pubblico e consacrati dalla critica.

Nuoro

Sarà Veronica Scopelliti, romana, 41 anni in arte Noemi, ad esibirsi in piazza a Nuoro per il concerto di fine anno. Un po’ in ritardo rispetto agli altri capoluoghi provinciali dell’Isola, la Giunta comunale ha annunciato ieri pomeriggio il nome della cantautrice italiana che la notte di San Silvestro salirà sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele. Sul piatto, per portare a Nuoro Noemi, il Comune ha messo 140 mila euro garantendosi un’artista che ha trovato il successo e la notorietà nel 2009, dopo la partecipazione alla seconda edizione di “X Factor”, dove pur non vincendo era diventata la cantante di maggior successo. Nella sua carriera Noemi conta 7 partecipazioni al Festival di Sanremo. Autrice di 7 album e tanti singoli che le sono valsi più volte la conquista del disco di platino e di prestigiosi premi e riconoscimenti, è impegnata nel sociale: l’artista ha aderito a campagne benefiche a fianco di Save the Children e a iniziative contro la violenza sulle donne.La carriera poliedrica di Noemi, adornata da successi e riconoscimenti, abbraccia con maestria generi quali pop, soul, R'n'B, consacrandola come figura di spicco nella contemporanea scena musicale. «Questo evento assume un'aura speciale, con Noemi come unica donna, al momento, tra gli spettacoli di fine anno in Sardegna. Un omaggio significativo, un tributo alle donne, soprattutto nella nostra città che ha dato i natali a Grazia Deledda», dichiara con orgoglio il sindaco Andrea Soddu mentre l'assessore alla Cultura, Salvatore Picconi aggiunge «stiamo lavorando ad una serata speciale per tutti gli appassionati di musica. Ci auguriamo che sia di buon auspicio per un 2024 caratterizzato da una ricca proposta di eventi culturali e turistici. Tra i quali si distinguerà l'Europeade, evento di risonanza internazionale che conferirà ulteriore prestigio e valore alla nostra città»

Castelsardo

Luci accese sotto i bastioni del Castello dei Doria per il cantante Mahmood che salirà sul palco per il grande spettacolo di Capodanno. Castelsardo strappa il sì ad uno dei big più ascoltati in Italia per festeggiare la notte di San Silvestro. Il Comune ha lavorato ventre a terra per portare in piazza un nome nazionale. L’ufficialità nelle prossime ore ma i fuochi d’artificio per l’artista sono già annunciati. Alessandro Mahmood, classe 1992, milanese-egiziano di origini sarde, la madre è di Orosei e l’Isola, per il divo, è la sua vera casa, si presenterà al pubblico di Castelsardo per il countdown e salutare il 2024. Nel suo repertorio ci sarà “Calipso”, il brano nato dalla collaborazione che unisce Fabri Fibra, Dardust, Charlie Charles e Sfera Ebbasta, uno dei più grandi tormentoni dell’estate che ha fatto registrare milioni di visualizzazioni su YouTube. Nome di riferimento per la Generazione Z, la carriera del cantante è cominciata nel 2015 partecipando al concorso Area Sanremo aggiudicandosi il quarto posto. Poi è stato un susseguirsi di successi imponendosi come protagonista della scena discografica italiana e non solo. Affermatosi definitivamente sul palcoscenico del Festival di Sanremo, è salito per ben due volte sul podio più alto della kermesse più celebre del piccolo schermo, prima nel 2018 con la canzone “Soldi” poi nel 2022 con il brano “Brividi” cantato in coppia con Blanco. Nel 2019 l’artista rappresenta il Bel Paese all’Eurovision Song Contest dove conquista la medaglia d’argento. Nei mesi successivi i brani “Calipso” e “ Barrio” dominano le classifiche di vendita. Il prestigioso teatro dell’ Ariston lo attende anche per l’edizione 2024. Sarà uno dei 30 artisti in gara, dal 6 al 10 febbraio al Festival. E i pronostici sono tutti per lui: secondo gli esperti di scommesse il vincitore delle edizioni 2019 e 2022 è tra i favoriti per il successo finale. Il “tris”, infatti, vale 4 volte la posta. Ma prima, l’appuntamento a Castelsardo. Sarà un concertone. Come tutti gli show dell’ultimo dell’anno che la Sardegna si prepara a portare in scena.

