A Nuoro la vetrina del libro sardo 

Trova casa a Nuoro la Fiera regionale del libro sardo “Un’isola e i suoi libri” che si terrà da oggi sino a domenica al civico 82 del corso Garibaldi. Una manifestazione che per la prima volta è autogestita dall’Associazione editori sardi, Aes, e che segna lo strappo definitivo tra Aes (trenta case editrici) e Macomer sede della Mostra del libro edito in Sardegna.

La filosofia

«La grande novità della rassegna – spiega la presidente dell’Aes Simonetta Castia – è che si tratta della prima fiera indipendente e finalmente organizzata dagli editori, una manifestazione a reale beneficio della categoria e di tutti i soggetti della filiera. In questa tre giorni di Nuoro, eletta a sede per la centralità culturale che riveste il capoluogo della Barbagia, si porranno le basi di una manifestazione che traccerà la strada per il 2025».

Il premio

L’appuntamento intende proiettare e mettere in luce un percorso approfondito della produzione editoriale isolana in rapporto all’arte, all’archeologia alla letteratura e alla cultura locale. Durante la tre giorni sarà inoltre svelato il vincitore del premio “Lorem Ipsum”, ideato dal Festival Mediterranea e dall’Aes e dedicato ai mestieri del libro, enfatizzando l'apporto dato da tutte le figure professionali che concorrono alla sua realizzazione e diffusione.

Il programma: oggi

L’inaugurazione, al corso Garibaldi 82, si terrà alle 17, seguita dalla presentazione del volume “Mario Pes. La modernità fra tradizione e utopia” con Antonello Cuccu ed Enrico Pinna, in collaborazione con Ilisso. Spazio poi a Gigi Riva, con gli autori del libro edito Carlo Delfino, Mario Fadda e Umberto Oppus. E ancora, Luciano Piras e Francesco Paolo Berria dialogano con Alberto Pinna su “Letteratura italiana o degli italiani, il caso della Sardegna e gli strumenti plurilingue”, in collaborazione con Edes. Chiude la prima giornata il recital “Mio fratello Nino” di e con Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli.

Sabato

Domani alle 10.50 si comincia con la presentazione del libro "Il poeta maledetto" di Salvatore Rubeddu curato da Annico Pau (Paolo Sorba editore Sarà poi il turno della storia con “Is sordaos desulesos in sa Prima Gherra Mondiale” (Alfa) di Maria Lai in dialogo con Giampiero Liori e Giancarlo Casula. Segue "L’arte di essere figli" di Luciana Satta con Alba Ortu (Carlo Delfino). Alle 17 Anna Pau e Christian Deiola presentano "Ciusa", la nuova monografia di Elena Pontiggia (Ilisso). Spazio al romanzo giallo con “Spice” di Mauro Pusceddu (Il Maestrale) accompagnato da Giovanni Runchina e a seguire “Ballata di eretici e marinai” di Fabio Forma e Michele Piras (Arkadia). Alle 20, al Parco di Sant’Onofrio, nasi all'insù con “Sotto un cielo gocciolante di stelle”, a cura della Società Astronomica Turritana.

Domenica

L'ultimo giorno, alle 10.50, Roberto Brughitta presenta il romanzo “I rintocchi di Galusè” edito da Amicolibro. A seguire, la performance letteraria “Pane e fiabe” di e con Enedina Sanna in collaborazione con Archivi del Sud. Antonello Mattone e Salvatore Mura presentano invece “Il Consiglio regionale della Sardegna” (pubblicato da Ilisso) con Gianfranco Locci. Alle 13.30 l’hotel Sandalia ospita la performance gastronomico-letteraria “Colazione con Grazia” con Tommaso Sussarello (Accademia del lievito madre), la presidente Aes Simonetta Castia, Salvatore Ticca del ristorante Sandalia e lo storico della cucina e giornalista Giovanni Fancello, autore di “Grazia Deledda e il cibo” (Arkadia). Nel pomeriggio, alle 15.30, di nuovo al corso Garibaldi per la presentazione di “L’imprevedibile accade” di Giorgio La Spisa (Arkadia) e di “Un mondo che cambia all’improvviso” di Gisella Rubiu, con Gianfranco Sotgiu (Taphros). Quasi in chiusura, il libro-inchiesta “Il caso Volpe 132” (Mediando) di Pier Giorgio Pinna, con Angelo Altea. Infine, Diego Corraine presenta la recente produzione in lingua sarda della casa editrice Papiros in “Lèghere in sardu e in àteras limbas, mannos e minores”.

