A Nuoro la Dinamo si fa in tre: «Qui è perfetto per lavorare» 

Una città, tre Dinamo in ritiro. Nel giro di un mese, dopo la Dinamo maschile che ci lavora già da una settimana, Nuoro ospiterà anche la Dinamo Women e la Dinamo Lab di basket in carrozzina. Tre formazioni di A1 che saranno impegnate anche nelle coppe europee. Il progetto si chiama “Hoop City” ed è stato presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune barbaricino, presente la squadra di Nenad Markovic che intanto ha avuto modo di partecipare alla Sagra del Redentore e ieri pomeriggio ha effettuato una apprezzata visita al Museo Man che espone circa 850 opere di artisti sardi. Domani alle 20 il “battesimo” al palazzetto nella prima amichevole della stagione 2024/25. L'avversaria sarà Cremona, allenata dall'ex Demis Cavina e che propone come ex anche il play-guardia Trevor Lacey. Il coach ha dichiarato: «Vorrei in primis ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, con un supporto h24 sette giorni su sette, e per il grandissimo entusiasmo che abbiamo percepito nell’aiutare il team, Nuoro è un posto bellissimo per lavorare».

Nella sala consiliare ha fatto gli onori di casa il commissario straordinario del comune di Nuoro, Giovanni Pirisi: «Vorrei ringraziare la Dinamo Banco di Sardegna per la presenza sempre gradita nella città di Nuoro. Ringrazio anche le società pallacanestro Nuoro e Ichnos perché coinvolgono i ragazzi della nostra comunità e per questo possiamo solo essergli grati». Il presidente della Ichnos Basket Nuoro, Salvatore Sanna ha spiegato: «Le hoop city sono le città della pallacanestro e noi aspiriamo a questo per Nuoro, abbiamo deciso di chiamare la manifestazione Nuoro Hoop City, è il nostro piccolo sogno, il nostro progetto. È il quinto anno che accogliamo la Dinamo ma è il secondo che la ospitiamo anche durante la preparazione cercando di dare la possibilità di allenarsi al meglio. Abbiamo iniziato dalle amichevoli internazionali arrivando fino ad avere un mese di attività sportiva».

Presente anche il numero uno della Fip Sardegna, Tore Serra: «Porto i saluti e i ringraziamenti di tutta la comunità del basket. I bambini che sono presenti qua oggi vorrei che prendessero l’entusiasmo dei giocatori Dinamo, loro sono partiti come voi dal basso e ora hanno fatto del basket il loro lavoro».

