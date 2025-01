A Nuoro i farmaci per tre province  

Nasce a Nuoro, nella zona industriale di Prato Sardo il primo Hub del farmaco del progetto Kelos (Key logistic Sardinia e "cieli" in sardo). Il centro inaugurato ieri mattina è il primo per gli approvvigionamenti di farmaci e dispositivi medici per le aziende sanitarie locali di Nuoro, Oristano, Ogliastra. L'organizzazione è coordinata da Ares Sardegna con l'assessorato alla Sanità e la collaborazione dei servizi farmaceutici delle Asl. «Il progetto ha radici lontane - ha affermato la presidente della Regione Alessandra Todde -. Spesso da un anno a questa parte la Sardegna viene considerata come fanalino di coda, ma ricordiamoci che i cambiamenti passano anche da progetti come questo. Non ci fermeremo qua. Stiamo riprogettando il Cup, rivedendo le liste d'attesa». L'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha parlato di «giornata importante. È la prima manifestazione pratica per la funzionalizzazione del sistema sanitario. Potremo per la prima volta di ottimizzare la distribuzione e conservazione in sicurezza dei farmaci, soprattutto quelli estremamente costosi, in tutta la Sardegna. È la scelta migliore». A introdurre il progetto il direttore generale di Ares Giuseppe Pintor, seguito da Antonello Podda («è una sfida che presto varrà miliardi di euro»), e Valerio Fadda che ha illustrato i dettagli del magazzino unico per i beni sanitari. La dottoressa Antonella Garna e Fabio Grossi Gondi del partner Plurima hanno sfornato i numeri del settore farmaceutico nell’Isola: 950 milioni di euro, oltre 160 farmacisti e 110 nuovi assunti, dati in continua crescita.

