A Nuoro Felicia Kingsley, la sbanca classifiche 

Puntuale come ogni anno arriva il Dicembre Letterario, la rassegna che chiude il percorso annuale del Club di Jane Austen Sardegna. E lo fa fino al 15 dicembre con un calendario ricchissimo di appuntamenti tra Cagliari, Sassari, Nuoro e Villacidro, con grandi ritorni e conferme e novità a partire dalla regina delle classifiche Felicia Kingsley, Cristina Caboni, Francesco Abate, Ciro Auriemma, Tiziana Putzolu, Lory Muratti, Giuseppe Ierolli e l’associazione Menù deleddiano.

Le date

Dopo l’avvio a Sassari con Anna Segre, Chiara Murru, le Balentes, Vincenzo Cossu e l’associazione Quiteria ospiti nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dell’evento “Parola, Singolare, Femminile”, venerdì primo dicembre sarà ancora Sassari, nella biblioteca universitaria, ad accogliere il secondo appuntamento. Alle 17.30 il festival vedrà protagonista lo scrittore Ciro Auriemma, in libreria con il romanzo storico “La lama e l’inchiostro” (Piemme), che presenterà in dialogo con Emiliano Longobardi. Del terzo incontro, che si terrà al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari alle 21, sarà ospite il musicista Lory Muratti, che presenterà il suo libro “Torno per dirvi tutto” (evento in collaborazione con il Festival Circo Letterario). Venerdì 8 è dedicato a Jane Austen: alle 16.30, Spazio Ilisso di Nuoro, il saggista e studioso Giuseppe Ierolli proporrà una rilettura critica di “Ragione e sentimento”. Alle 18.30, Felicia Kingsley presenterà all’ExMè di Nuoro, in conversazione con Giuditta Sireus, “Una ragazza d’altri tempi” (Newton Compton), ambientato nella Londra del 1816. Villacidro aprirà le porte del Caffè letterario domenica 10 per accogliere, alle 17.30, Cristina Caboni e il suo nuovo romanzo “La collana di cristallo” (Garzanti) con Federica Musu; a seguire, alle 19, Francesco Abate con il terzo romanzo dedicato a Clara Simon, “Il misfatto della tonnara” (Einaudi). Villa Vivaldi a Cagliari ospiterà la giornata conclusiva, venerdì 15, con l’evento “Una cena in compagnia di Grazia”, un omaggio enogastronomico e letterario a Deledda realizzato in collaborazione coon Menù Deleddiano e con la partecipazione di Giacomo Brunoro, dell’800 Padova Festival. (gr. pi.)

