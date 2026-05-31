A Nuoro e in Ogliastra i campionati per ingegneri 

Oltre duemila ingegneri-atleti da tutta Italia a Nuoro e in Ogliastra per il 70esimo Congresso nazionale degli Ingegneri e i Campionati sportivi nazionali 2026. La presentazione ufficiale dell'iniziativa si è svolta all'Isola di MAN, scelto, in maniera simbolica come «cuore della Provincia», come ha sottolineato il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini. Dal ciclismo alla podistica, sino al calcio il 5 e 6 giugno e 11 e 13 settembre, e poi dal padel a settembre, alla vela e vela paralimpica a Trieste: saranno 14 i Comuni sardi coinvolti e 18 i campi sportivi utilizzati (a Nuoro il campo (Dore).

A sfidarsi 68 squadre di calcio, 25 di padel e centinaia di partecipanti tra tecnici, famiglie e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Nuoro, Giuseppe Ibba, ha definito l'evento: «un ponte umano tra Nord e Sud, perché non costruiamo solo ponti strutturali, ma anche umani, collegando comunità geograficamente distinte».

Ha aggiunto: «Con questo evento abbiamo occasione di mostrare la Sardegna nella sua autenticità e nella sua accoglienza».

Presenti anche la direttrice del MAN Chiara Gatti, l'assessora Natascia Demurtas e il delegato del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Sandro Catta, che hanno sottolineato il valore sportivo e comunitario del congresso. (g. pit.)

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