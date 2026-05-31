VaiOnline
L’appuntamento.
01 giugno 2026 alle 00:26

A Nuoro e in Ogliastra i campionati per ingegneri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre duemila ingegneri-atleti da tutta Italia a Nuoro e in Ogliastra per il 70esimo Congresso nazionale degli Ingegneri e i Campionati sportivi nazionali 2026. La presentazione ufficiale dell'iniziativa si è svolta all'Isola di MAN, scelto, in maniera simbolica come «cuore della Provincia», come ha sottolineato il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini. Dal ciclismo alla podistica, sino al calcio il 5 e 6 giugno e 11 e 13 settembre, e poi dal padel a settembre, alla vela e vela paralimpica a Trieste: saranno 14 i Comuni sardi coinvolti e 18 i campi sportivi utilizzati (a Nuoro il campo (Dore).

A sfidarsi 68 squadre di calcio, 25 di padel e centinaia di partecipanti tra tecnici, famiglie e accompagnatori provenienti da tutta Italia. Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Nuoro, Giuseppe Ibba, ha definito l'evento: «un ponte umano tra Nord e Sud, perché non costruiamo solo ponti strutturali, ma anche umani, collegando comunità geograficamente distinte».

Ha aggiunto: «Con questo evento abbiamo occasione di mostrare la Sardegna nella sua autenticità e nella sua accoglienza».

Presenti anche la direttrice del MAN Chiara Gatti, l'assessora Natascia Demurtas e il delegato del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Sandro Catta, che hanno sottolineato il valore sportivo e comunitario del congresso. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Santissima Trinità, allarme agli infettivi «È scattato il protocollo di sicurezza»

Il primario Angioni: la chiamata a notte fonda, poi tutte le misure 
Cristina Cossu
Lavori in corso

Tyrrhenian Link, un’estate in coda sulle vie del mare

Auto a passo d’uomo, restringimenti e semafori da Capitana a Terra Mala, dal Simbirizzi a Sinnai 
Marco Noce
amministrative 2026

Settimo San Pietro sceglie il sindaco: duello tra veterani

Massimo Pusceddu sfida Gigi Puddu in uno scontro dentro il centrosinistra  
Luca Mascia
Roma

Cavalli in fuga, puniti quattro vigili

Esclusi dalla parata del 2 Giugno dopo l’incidente accaduto alle prove 
Vicenza

Attentato contro la casa di un cronista

Nel mirino Adriano Cappellari, vicino al prete anti camorra don Patriciello 