A Nuoro croce tributo a Couelle  

Un omaggio all'architetto Savin Couelle al monastero Mater Salvatoris di Nuoro da lui progettato. L'architetta e artista Tiziana Lorenzelli ha donato un imponente crocifisso color oro, realizzato con un materiale da lei stessa creato, l'aluflexia, una sorta di alluminio sorretto da magneti.

L'opera, intitolata "Fractalis passion. Simulacrum sacrarium" e posizionata nella cappella del monastero delle Carmelitane (che già conteneva elementi di design del professor Giovanni Antonio Sulas) è «un modo per rendere grazie a Couëlle, i miei lavori gli piacevano - dice l'artista -. Ho avuto la fortuna di conoscerlo negli ultimi anni, e di poter apprendere una visione dell'architettura e del paesaggio che altrimenti non avrei mai immaginato. Mi parlava sempre di questo luogo a Nuoro, sognava di portarmi qui, ma non eravamo riusciti».

A portare l'iniziativa alla luce e organizzare al meglio il tutto è stato il Presidio turistico nuorese (seconda Pro Loco) che ha coinvolto anche lo storico dell'arte Marco Peri: «Un intervento che reputo interessante - afferma Peri -. Couelle è conosciuto per essere stato l'architetto della Costa Smeralda, ma realizzare questo monastero fu per lui una missione che fece a titolo gratuito. Per la cupola inoltre si ispirò a quella della chiesa di Santa Croce a Nuoro. Oggi l'opera di Lorenzelli unisce questo legame, fatto di intenti comuni».

