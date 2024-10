A novembre addio allo sportello del Banco di Sardegna 

La porta della filiale del Banco di Sardegna di Ussassai chiuderà il 21 novembre. L’interruzione del servizio è definitiva e rientra nel piano riorganizzativo dell’istituto di credito del Gruppo Bper. Sarà l’unica filiale a chiudere i battenti in Ogliastra. La comunicazione ufficiale al sindaco, Chicco Usai, è stata notificata nei giorni scorsi. Una nota che ha lasciato l’amaro in bocca al primo cittadino: «Da una parte la politica promuove iniziative per scongiurare lo spopolamento, ma dall’altra non fa nulla per evitare la desertificazione dei servizi. Poi ci chiediamo come mai la gente vuole abbandonare i piccoli centri. Ci tolgono il medico, l’istruzione e ora anche la banca. Il risultato non può che essere nefasto. Ci dicano realmente che intenzioni hanno per salvaguardare le periferie. Dire che un servizio come la filiale viene rimpiazzata da un bancomat mi sembra insufficiente». Il taglio era nell’aria da diverso tempo e rientra in un processo di ridimensionamento del numero di sportelli del Gruppo Bper. La chiusura di Ussassai avviene in un contesto nel quale la rarefazione degli sportelli bancari è ormai una piaga che affligge il territorio da diverso temo. L’ultima filiale ad aver abbassato la saracinesca in Ogliastra è stata quella di Triei, il 13 ottobre del 2017. (ro. se.)

