A nove anni l’arresto della madre, poi la fuga del padre negliUsa 

La sua famiglia non stava attraversando un momento facile, quando nacque Maria Giacobbe, nel 1928, prima di quattro figli (Simonetta – futura moglie del leader sardista Michele Columbu -, Giannetto e Caterina) di Graziella Sechi e Dino, ex ufficiale di Fanteria durante la prima Guerra mondiale, ingegnere, nato a Cagliari ma sposatosi a Nuoro, dove lavorava all’ufficio tecnico del Comune. Dal 1926, Dino Giacobbe era un sorvegliato. Un fascicolo era stato aperto nella Questura nuorese a suo carico, in quanto amico di Emilio Lussu e di altri antifascisti provenienti per lo più come lui dal Partito sardo d’Azione, di cui fu uno dei fondatori.

Non solo il padre di Maria Giacobbe era nel mirino della Polizia fascista, ma anche la madre qualche anno più tardi, nel 1937, quando Maria aveva nove anni, venne arrestata insieme alla maestra Angela Maccioni: una delatrice, infatti, intercettò una lettera tra le due donne in cui si parlava di un anarchico nuorese Giovanni Dettori, originario di Orgosolo, detto delle Bande Nere, che morì in Spagna nelle Brigate internazionali. Venne arrestato anche Dino Giacobbe, dopo aver sfidato a duello un articolista di “Nuoro Littoria” che scrisse cose ignobili sulla moglie e sulla maestra Maccioni. Poi, entrambi i genitori di Maria furono scarcerati. Solo che le angherie contro la famiglia della scrittrice, da parte dei fascisti nuoresi, continuarono, tanto che il padre Dino decise di fuggire per attenuare la pressione sui familiari. Fu aiutato da due pescatori di Santa Lucia. Nel settembre del 1937, Francesco e Domenico Ogno, con il loro peschereccio, portarono Dino Giacobbe fino a Terranova, da dove poi passò in Corsica e poi raggiunse la Spagna per combattere nella Brigata Rosselli di Giustizia e Libertà e sotto il vessillo dei Quattro Mori contro le milizie fasciste di Francisco Franco.

Nel 1939 fu internato in un campo di concentramento in Francia ma poi riuscì a scappare e a raggiungere Lussu a Parigi e poi da lì andare negli Stati Uniti dove rimase fino alla fine della Guerra. Da qui, tuttavia, aiutò Emilio Lussu a pianificare lo sbarco alleato in Sardegna, come racconta lo stesso leader sardista in “Diplomazia clandestina”, fornendo tutte le indicazioni logistiche su un possibile arrivo dei militari. Dino Giacobbe è sepolto nel cimitero di Nuoro.

