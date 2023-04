«A novantasei anni in prima fila per Sant’Efisio» 

L’amore per Sant’Efisio è nato quando Gino Anedda, da ragazzo, viveva ancora a Cagliari durante la Seconda guerra mondiale. Le sue preghiere erano dirette verso il Santo durante i bombardamenti del 1943, così come erano dirette a lui quando la moglie Tonina si è ammalata ed è venuta a mancare.

Gino Anedda racconta il suo rapporto con il martire guerriero: «A Cagliari ero devoto a Sant’Efisio, ma non come lo sono da quando faccio parte della Confraternita della parrocchia di Frutti d’Oro. Da quando è morta mia moglie nel 2017 partecipo molto meno alla vita della nostra comunità, ma non mi faccio mai mancare gli appuntamenti del 15 gennaio e del primo maggio per festeggiare il Santo».

A 96 anni è ancora una parte attiva della Confraternita di Sant’Efisio della parrocchia di Frutti d’Oro: Gino Anedda, cagliaritano di nascita, dipendente civile della Difesa in pensione, è il fedele più maturo del gruppo dei fedeli capoterresi. «Una volta trasferito a Capoterra con mia moglie nel 1995, siamo venuti a conoscenza della Confraternita da un gruppo di amici, e abbiamo iniziato a essere membri attivi dal 1996», racconta, «in quel periodo eravamo più di sessanta persone a farne parte, tra ragazzi e coppie di adulti. La Confraternita era aperta tutti i giorni e passavamo i pomeriggi a giocare a carte, a parlare del più e del meno, a ridere e scherzare tra di noi. Quando organizzavamo degli eventi, ad esempio i pranzi tra di noi o con altre Confraternite, ognuno aveva una mansione. La mia era quella di cucinare, pulire il giardino e aprire la sede, ma eravamo tutti disponibili a fare qualsiasi cosa servisse alla nostra comunità».

La devozione

La guerra

L’amore per Sant’Efisio è maturato soprattutto dentro la Confraternita insieme ai suoi confratelli e alle sue consorelle, grazie ai bei ricordi che si sono creati negli anni: «Aspettare il Santo a Maddalena spiaggia, la festa del primo maggio, il pranzo della nostra Confraternita con l’Arciconfraternita di Cagliari sono i momenti che ci hanno legato di più come comunità e che ci hanno fatto avvicinare al Santo».

Una famiglia

I fedeli della Confraternita di Sant’Efisio di Capoterra si sentono come i nipoti di “nonno Gino”, e quest’anno, per dimostrare l’affetto che provano nei suoi confronti, hanno pianificato una piccola sorpresa per i suoi 96 anni: «Hanno organizzato una festicciola con una torta e le candeline, io non volevo festeggiare perché non volevo stancarmi troppo, ma è stato un pensiero che mi ha reso davvero felicissimo. Da quando è morta mia moglie sono molto triste, ma i miei confratelli e le mie consorelle mi dimostrano ogni giorno il bene che mi vogliono. Mi chiamano, mi vengono a prendere per andare alla Confraternita, vengono qui a casa a farmi compagnia. Non mi fanno mai sentire escluso dalle nuove iniziative, qualche giorno fa mi hanno portato la coccarda che verrà benedetta durante la messa di Sant’Efisio del primo maggio».

I ricordi indelebili per Gino Anedda sono legati Confraternita e alla processione per Sant’Efis: «Non li dimenticherò mai, sono davvero speciali e rimarranno sempre nel mio cuore».

