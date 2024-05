A Nora si rischia un’altra estate senza bar 

«Nella zona di Nora i due bar di proprietà del Comune sono ancora chiusi, e quello che si trova nell’area archeologica non è pubblicizzato: il rischio è che anche quest’anno turisti e residenti vivano un’estate senza servizi». Il gruppo consiliare di minoranza “Siamo Pula” ha sollevato il problema dell’assenza di punti ristoro nell’area turistica più importante del territorio: nonostante l’estate sia ormai alle porte, i due locali non hanno ancora aperto i battenti.

L’accusa

Ilaria Collu, capogruppo di minoranza, lancia l’allarme: «Lo spettacolo che va in scena da ormai due anni è a dir poco osceno. A oggi non c’è neppure un bar attivo e di aperture imminenti non c’è traccia. La gara d’appalto per l’assegnazione del bar de “Is Cumbessias”, di fronte alla chiesetta, non è stata ancora espletata, mentre quello che si trova sulla parte alta di Nora è ancora un cantiere aperto. In tutta l’area è presente un solo punto ristoro, situato all’interno della zona archeologica, non sufficientemente indicato e che da giorni chiude allegramente alle 18, in barba alla più elementare delle regole dell’accoglienza. Nei giorni scorsi – insiste Collu – è capitato ad alcuni turisti, di ritorno dall’ultima visita guidata tra gli scavi archeologici, di trovare il bar chiuso e non poter avere neppure una bottiglietta d’acqua».

Per la minoranza la mancanza di locali aperti a Nora sarebbe un pessimo biglietto da visita per Pula. «L’assenza di punti di ristoro – accusa Collu – è il chiaro segno di un fallimento politico che va al di là della semplice gestione delle attività commerciali, la dimostrazione lampante di una mancanza di pianificazione e di considerazione per le esigenze fondamentali dei residenti e dei visitatori del nostro litorale. È essenziale trovare soluzioni alternative, rapide ed efficaci, in grado di arginare la chiusura dei locali storici di Nora, al fine di garantire i servizi minimi di accoglienza».

La replica

Il sindaco, Walter Cabasino, garantisce che per Nora non sarà un’estate senza servizi: «Oggi, innanzitutto, verrà assegnata la gara per la gestione del bar di fronte alla chiesetta, e ci auguriamo che i vincitori avviino l’attività quanto prima. Per quanto riguarda il locale che si trova sulla terrazza, abbiamo avuto garanzia dai gestori che a giugno il locale entrerà in attività. Se è vero che il bar della zona archeologica non è abbastanza pubblicizzato, posizioneremo altri cartelli per segnalarne la presenza».

