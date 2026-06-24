A Nora riemergono tombe e gioielli 

Novant’anni di chiusura, un’intera area di Nora inaccessibile, un bene interdetto perché zona militare. Poi le ricerche universitarie e la scoperta di tombe fenicio puniche mai viste. Infine ieri la sua restituzione alla collettività. «Un momento storico», il commento di Manuela Serra, assessora comunale alla Cultura, «un evento che restituisce non solo a Pula ma all’intera Sardegna e alla comunità internazionale un patrimonio archeologico di inestimabile valore».

Via libera

Vietato alle visite dal 1936 al 2012, la parte occidentale del sito archeologico ora fa parte a pieno titolo dell’offerta culturale del Parco per il lavorio costante in questo senso di Comune, Fondazione Pula cultura diffusa e Soprintendenza per i Beni Archeologici. I visitatori potranno accedervi e avere, grazie alla continuità con l’area già aperta, una visione complessiva dell’estensione e di ciò che realmente è stata l’antica città.

All’interno della parte ora visitabile, che in età romana fu progressivamente occupata da un quartiere residenziale e produttivo rimasto in uso fino alla tarda antichità, sono custodite testimonianze fondamentali per ricostruirne con precisione origini e sviluppo e anche per approfondire i rapporti commerciali tra Nora e il resto del Mediterraneo. Vi sono contatti documentati con la penisola italiana, la Spagna, il Nord Africa, la Grecia e le regioni del Levante.

Ricerche

In questa parte della necropoli sin dal 2013 l’Università di Padova ha eseguito ricerche che hanno consentito di scoprirne l’utilizzo per circa sette secoli, dall’età fenicia a quella punica. «Abbiamo scavato in una zona dove prima nessun archeologo aveva messo piede», specifica Jacopo Bonetto, docente di Archeologia classica nell’Ateneo veneto, «e dopo 10 anni di ricerca in collaborazione con la Soprintendenza sono visibili i risultati del lavoro. Tombe, arredi funerari, monili e gioielli». Una porzione dell’area «è stata una necropoli dall’VIII al II secolo avanti Cristo, ma in seguito ha ospitato anche una cava di arenaria, una zona artigianale e un’area edificata». Gli scavi non sono conclusi: riprenderanno il 31 agosto e proseguiranno fino al 9 ottobre.

Le sepolture più antiche, databili alla fine del nono secolo avanti Cristo, risalirebbero ai primi decenni della presenza fenicia: tombe a incinerazione realizzate attraverso piccoli pozzetti scavati nella roccia al cui interno venivano deposte le ceneri dei defunti. Una pratica sostituita tra il V e III secolo avanti Cristo con quella dell’inumazione e la realizzazione di grandi camere funerarie ipogee.

I reperti

I corredi funerari recuperati (ceramiche, oggetti metallici, manufatti vitrei) sono conservati al museo civico “Giovanni Patroni” di Pula. «Restituire alla comunità e ai visitatori da tutto il mondo uno spazio archeologico di questa importanza avrà anche ricadute economiche sul territorio», sottolinea il sindaco Walter Cabasino, «ma non dobbiamo dimenticare la fragilità del sito. I danni provocati dall’uragano Harry sono ancora visibili, ci auguriamo che gli enti preposti contribuiscano alla tutela e alla conservazione di Nora per permettere anche alle generazioni future di godere della sua bellezza».

Soddisfazione

Per Chiara Pilo, archeologa della Soprintendenza, il lavoro continua per «scoprire sempre più informazioni su questa antica città e garantire ai posteri la possibilità di conoscerla così come la vediamo oggi. Ci sono ancora zone su cui non abbiamo indagato». Per Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula cultura diffusa, «rendere accessibili spazi preclusi ai visitatori per 90 anni apre a nuove opportunità». Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula cultura diffusa, spiega che «sempre più visitatori, soprattutto turisti sardi, scelgono Nora per vivere esperienze culturali e immersive».

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