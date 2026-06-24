VaiOnline
Pula.
25 giugno 2026 alle 00:13

A Nora riemergono tombe e gioielli 

Aperta l’area occidentale della necropoli chiusa al pubblico da 90 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Novant’anni di chiusura, un’intera area di Nora inaccessibile, un bene interdetto perché zona militare. Poi le ricerche universitarie e la scoperta di tombe fenicio puniche mai viste. Infine ieri la sua restituzione alla collettività. «Un momento storico», il commento di Manuela Serra, assessora comunale alla Cultura, «un evento che restituisce non solo a Pula ma all’intera Sardegna e alla comunità internazionale un patrimonio archeologico di inestimabile valore».

Via libera

Vietato alle visite dal 1936 al 2012, la parte occidentale del sito archeologico ora fa parte a pieno titolo dell’offerta culturale del Parco per il lavorio costante in questo senso di Comune, Fondazione Pula cultura diffusa e Soprintendenza per i Beni Archeologici. I visitatori potranno accedervi e avere, grazie alla continuità con l’area già aperta, una visione complessiva dell’estensione e di ciò che realmente è stata l’antica città.

All’interno della parte ora visitabile, che in età romana fu progressivamente occupata da un quartiere residenziale e produttivo rimasto in uso fino alla tarda antichità, sono custodite testimonianze fondamentali per ricostruirne con precisione origini e sviluppo e anche per approfondire i rapporti commerciali tra Nora e il resto del Mediterraneo. Vi sono contatti documentati con la penisola italiana, la Spagna, il Nord Africa, la Grecia e le regioni del Levante.

Ricerche

In questa parte della necropoli sin dal 2013 l’Università di Padova ha eseguito ricerche che hanno consentito di scoprirne l’utilizzo per circa sette secoli, dall’età fenicia a quella punica. «Abbiamo scavato in una zona dove prima nessun archeologo aveva messo piede», specifica Jacopo Bonetto, docente di Archeologia classica nell’Ateneo veneto, «e dopo 10 anni di ricerca in collaborazione con la Soprintendenza sono visibili i risultati del lavoro. Tombe, arredi funerari, monili e gioielli». Una porzione dell’area «è stata una necropoli dall’VIII al II secolo avanti Cristo, ma in seguito ha ospitato anche una cava di arenaria, una zona artigianale e un’area edificata». Gli scavi non sono conclusi: riprenderanno il 31 agosto e proseguiranno fino al 9 ottobre.

Le sepolture più antiche, databili alla fine del nono secolo avanti Cristo, risalirebbero ai primi decenni della presenza fenicia: tombe a incinerazione realizzate attraverso piccoli pozzetti scavati nella roccia al cui interno venivano deposte le ceneri dei defunti. Una pratica sostituita tra il V e III secolo avanti Cristo con quella dell’inumazione e la realizzazione di grandi camere funerarie ipogee.

I reperti

I corredi funerari recuperati (ceramiche, oggetti metallici, manufatti vitrei) sono conservati al museo civico “Giovanni Patroni” di Pula. «Restituire alla comunità e ai visitatori da tutto il mondo uno spazio archeologico di questa importanza avrà anche ricadute economiche sul territorio», sottolinea il sindaco Walter Cabasino, «ma non dobbiamo dimenticare la fragilità del sito. I danni provocati dall’uragano Harry sono ancora visibili, ci auguriamo che gli enti preposti contribuiscano alla tutela e alla conservazione di Nora per permettere anche alle generazioni future di godere della sua bellezza».

Soddisfazione

Per Chiara Pilo, archeologa della Soprintendenza, il lavoro continua per «scoprire sempre più informazioni su questa antica città e garantire ai posteri la possibilità di conoscerla così come la vediamo oggi. Ci sono ancora zone su cui non abbiamo indagato». Per Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula cultura diffusa, «rendere accessibili spazi preclusi ai visitatori per 90 anni apre a nuove opportunità». Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula cultura diffusa, spiega che «sempre più visitatori, soprattutto turisti sardi, scelgono Nora per vivere esperienze culturali e immersive».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Boccheggia l’Europa, battuti tutti i record

Mai così in alto le temperature a giugno in Francia e Regno Unito, vittime in Spagna 
I Riformatori chiedono di andare in Consiglio entro il 15 luglio, prima della revisione in Europa del sistema Ets

Continuità merci, seduta straordinaria

Il centrodestra: «I sardi continuano a sopportare i costi aggiuntivi dell’insularità» 
Regione

L’economia sarda rallenta, stipendi bassi

Reddito pro capite inferiore del 15% rispetto alla media nazionale, industria in sofferenza 
Massimiliano Rais
Si apre un caso anche sulla quantificazione dei ricavi: «Il contributo di Regione e Comune andrebbe valutato meglio»

«Soldi pubblici all’hotel, non ci stiamo»

Il progetto del nuovo Sant'Elia, altolà di Federalberghi: «Noi favorevoli solo allo stadio» 
Alessandra Carta
Vendita record

A Villa Certosa un hotel extra lusso

La residenza di Berlusconi acquistata da una società dello sceicco Al Thani 
Caterina De Roberto
La scelta

Alemanno, dal carcere a Vannacci

Libero dopo 540 giorni di detenzione: «Farò politica con il generale» 
Indagini

«Le bambine vogliono stare con me»

Dal carcere le parole della madre delle due sorelline ritrovate 