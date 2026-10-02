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03 ottobre 2026 alle 00:29

A Nora l’arrivo dei pellegrini del Cammino di Sant’Efisio 

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Si è concluso ieri a Nora il Cammino di Sant’Efisio, un itinerario di circa 80 chilometri che in cinque tappe ha ripercorso le orme del Santo Guerriero, martire e protettore della Sardegna. I pellegrini hanno raggiunto la chiesetta millenaria di Sant’Efisio, sulla spiaggia di Nora, luogo simbolo del percorso e meta finale del viaggio.

L’iniziativa ha coinvolto cinque Comuni: Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, trasformando la tradizionale processione del 1° maggio in un’esperienza da vivere a passo lento, attraverso alcuni dei paesaggi più suggestivi del sud Sardegna. Il cammino è partito dal quartiere Stampace di Cagliari, per raggiungere il Villaggio dei Pescatori di Giorgino e attraversare le Saline Conti Vecchi, tra gli specchi d’acqua e il volo dei fenicotteri rosa.

Il percorso ha quindi toccato le colline di San Girolamo e Poggio dei Pini, passando per la storica Villa d’Orri, i vigneti del Sulcis e il suggestivo scenario di Su Spantu. Le tappe successive hanno portato i partecipanti verso le testimonianze archeologiche del nuraghe Antigori e la costa di Sarroch e Perd’e Sali, fino agli ambienti naturali del Parco di Gutturu Mannu. Un viaggio nel quale la dimensione religiosa si è intrecciata con quella ambientale, storica e culturale. ( i.m. )

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