«A noi l’ipotesi piace, dobbiamo favorire il commercio in città» 

Che sia una linea che viaggia tutto l’anno, a cadenza giornaliera e fissa, o un bus navetta che magari colleghi diversi punti della città con le vie dello shopping, va bene. Perché dicono le associazioni di categoria, «per noi qualunque soluzione che possa sostenere e stimolare il commercio in città si può discutere», spiega Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio sud Sardegna. «Ogni proposta che sia fatta con buonsenso e con ragionamento non solo politico ma anche tecnico in favore di qualsiasi strategia che favorisca il commercio e le microimprese del commercio è accolta con favore», ribadisce. «Soprattutto in questo momento storico», aggiunge, «in cui il tessuto commerciale urbano rischia una desertificazione, soprattutto per la concorrenza del commercio online ma non solo, «è importante discutere e valutare ogni proposta. Anche perché», conclude il numero uno della Confcommercio, «non dimentichiamoci mai che i presidi commerciali sono anche presidi di legalità sul territorio».

Il concetto lo ribadisce marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti: «Qualunque soluzione andrebbe bene, se poi ci sono difficoltà affrontiamole insieme all’amministrazione». ( ma. mad. )

