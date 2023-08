a new york nuova sfida alcaraz-djokovic l’italia fa il tifo per l’impresa di sinner 

New York. La sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, la rincorsa del serbo al 24° Slam, l'incognita (si fa per dire) Daniil Medvedev, quest'anno senza ombra di dubbio il migliore sul cemento. E poi le speranze degli azzurri, a cominciare da Jannik Sinner, in particolar modo dopo la vittoria del Masters 1000 di Toronto. È tutto pronto per gli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica, da stasera al 10 settembre, in chiaro su SuperTennis, che si è aggiudicata i diritti tv per 5 anni in esclusiva. Lo spagnolo vorrà confermare il titolo vinto un anno fa a New York (che gli ha permesso di diventare il più giovane N.1 del mondo della storia), il serbo (che in caso di qualificazione al 2° turno tornerà aritmeticamente n. 1 al mondo) insegue il quarto agli US Open dove torna a distanza di due anni dalla finale persa contro Medvedev.

Gli italiani

Grande attesa, tra gli appassionati italiani, invece, per Jannik Sinner. Dopo il successo a Toronto le pressioni sull'azzurro sono altissime. Determinante è anche il tabellone: Sinner si trova nella parte alta, quella dove c'è anche Carlos Alcaraz che potrebbe eventualmente incontrare ai quarti. Ma prima di affrontare il numero uno al mondo, lungo la strada dell'italiano ci potrebbe esserci il derby con Lorenzo Sonego al secondo turno. Stefano Travaglia si è aggiunto ai sei già presenti nel tabellone principale del singolare maschile. Sono così 7 gli azzurri in gara nell'ultima prova Slam della stagione che fanno della spedizione azzurra la quinta più numerosa nella storia del torneo: in ordine di tabellone ci sono Matteo Arnaldi (che se la vedrà contro l'australiano Jason Kubler), Lorenzo Sonego (Nicolas Moreno de Alboran), Jannik Sinner (Yannick Hanfmann), Matteo Berrettini (Ugo Humbert), Stefano Travaglia (Tommy Paul), Marco Cecchinato (Roman Safiullin) e Lorenzo Musetti (Titouan Droguet).

In campo femminile saranno le due migliori italiane della classifica Wta, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che hanno festeggiato il best ranking al numero 29 e 35 proprio alla vigilia del torneo, le prime a scendere in campo. Domani il big match Camila Giorgi-Jessica Pegula, gli incontri di Martina Trevisan (contro Yulia Putintseva) e Lucia Bronzetti (che debutterà contro Barbora Krejcikova).

