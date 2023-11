A New York attente misure di sicurezza 

New York. Nessuna minaccia credibile ma la maratona di New York, la più iconica e partecipata al mondo, sarà “sorvegliata speciale” domani per l'escalation della guerra tra Israele e Hamas. Migliaia gli agenti mobilitati, compresi quelli dell'antiterrorismo, anche se le rafforzate misure di sicurezza saranno discrete in una città che accoglierà un milione di spettatori e vedrà correre circa 50mila iscritti. «C'è una crescente preoccupazione», ha spiegato Edward Caban, capo della polizia della Grande Mela. «Avremo una copertura antiterrorismo particolarmente solida alla maratona di quest'anno, che includerà squadre armate pesantemente della nostra divisione antiterrorismo».

Il gruppo azzurro sarà di oltre duemila atleti (il secondo più numeroso dopo gli statunitensi), con circa 150 corridori in più rispetto al 2022, secondo quanto riferito all'Ansa da un portavoce dei New York Road Runners, gli organizzatori. Alla partenza da Staten Island, all'ombra del ponte Verazzano Narrows, si schiereranno anche tanti atleti podisti: citazione per l’ex coach dell’Alfieri volley, Walter Langiu, e l’ex portiere del La Palma, Riccardo Maglione.

