«A Neapolis contro la speculazione energetica» 

Si ritroveranno sabato alle 9,30 nelle rovine puniche di Neapolis per una manifestazione i Consigli comunali congiunti della zona del Campidano-Linas-Terralbese: è questa la risposta di Guspini all’assalto speculativo energetico nel suo territorio interessato da richieste di installazione di parchi agrivoltaici su una superficie grande come 1.700 campi da calcio. Prima dei Consigli comunali congiunti, un piccolo corteo intorno alle antiche rovine. Il comitato organizzativo che ingloba il neonato movimento Arraju, Ades, No Megacentrale, con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Guspini, sta provvedendo a inoltrare gli inviti ai comitati territoriali anti-speculazione della Sardegna. Gli organizzatori sperano in una massiva partecipazione: «Chiunque si deve sentire parte attiva in questa difesa del territorio regionale e non abbassare la guardia, questa di Neapolis è la prima di una serie di iniziative», dice Filippo Usai.

Saranno presenti le associazioni del territorio e quelle di categoria, attese anche le adesioni dei Consigli comunali dei paesi della zona e ha confermato la sua presenza la neo presidente Anci Sardegna Daniela Falconi. Sono stati invitati i consiglieri regionali del territorio.

