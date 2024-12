A Natale? Siamo tutti più buoni Ma, quest’anno, anche più… sexy Da Netflix a Lifetime, la svolta 

Puntuale come Mariah Carey con “All I Want For Christmas Is You”, anche l'industria dei film di Natale si prepara al periodo festivo inondando gli schermi con contenuti tradizionalmente a lieto fine e quindi con un copione piuttosto prevedibile, almeno finora. Se è vero che il cinema è lo specchio dei tempi e dei gusti del pubblico, alcune delle produzioni in uscita nei prossimi giorni saranno poco in stile Hallmark e molto in chiave erotica.

Secondo la giornalista di entertainment del New York Times, Ashley Spencer, i prossimi film di Natale letteralmente «si spogliano» e produzioni come “Hot Frosty” e “The Merry Gentlemen” su Netflix e “A Carpenter Christmas Romance” su Lifetime, pur ruotando intorno a temi tradizionali, si sbarazzano di maglioni e pigiami natalizi e diventano sensuali con scene di baci appassionati e persino sesso. Addio quindi alla trama con la solita protagonista con una vita frenetica e soddisfacente in città che torna a casa per le feste, di solito una cittadina provincia immacolata, molla tutto e sposa l'amore liceale.

Il motivo della svolta sexy? Secondo la Spencer, galeotto fu il pubblico femminile. Anche le donne infatti rivendicano la loro parte di piacere e preferiscono far cadere l'occhio su un personaggio maschile a torso nudo piuttosto che con in dosso maglioni natalizi spesso inguardabili. Prendete “Hot Frosty”: un pupazzo di neve diventa uomo dopo che una giovane vedova (Lacey Chabert, una veterana di Hallmark con all'attivo oltre 30 film) gli mette una sciarpa incantata intorno al collo, lascia poco spazio alla fantasia con un corpo spettacolare.

Robert J. Thompson, direttore del Bleier Center for Television and Popular Culture alla Syracuse University, è sorpreso che i film delle feste siano stati così casti considerata la lunga storia tra il Natale e il sesso. «Molto prima di Lifetime e Netflix», spiega, «la vecchia idea del felice Natale veniva presentata con un rametto di vischio, che invita alla trasgressione». Ha aggiunto che le sfumature sessuali sono presenti ovunque, persino in “Canto di Natale” novella del 1843 di Charles Dickens.

