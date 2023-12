A Natale si tenta di scacciare la crisi 

Concerti, mercatini di natale, street food, animazione per grandi e piccini, cori polifonici, gospel e, se tutto va bene, anche un grande concerto, il 29 dicembre, che anticiperà la festa per il Capodanno.

Il cartellone

Questo il ricco cartellone di avvenimenti natalizi che la città non era più abituata a vedere da tempo. Grazie all’interazione tra associazioni, centri commerciali naturali “Carbonia Produce” e “Consorzio Fieristico Sulcitano”, Pro Loco, amministrazione comunale e altri enti verranno messi a correre circa 200 mila euro, per lo più derivanti da fondi regionali vincolati destinati ai Ccn e da un intervento comunale stimato intorno ai 30 mila euro. Altri 100 mila euro, 80 mila regionali e 20 mila comunali, potrebbero arrivare dai fondi riservati al Capodanno di cui sono attese notizie per la settimana entrante, ma ancora, forse per scaramanzia, non ci si sbilancia sul nome. Primi appuntamenti previsti per oggi con l’esibizione di diversi cori polifonici nella chiesa di San Ponziano, mentre domani, dalla mattina al pomeriggio, castagnata a Sirri e inaugurazione di un murales e altre attività a Bacu Abis. Già da ieri in via Gramsci son presenti installazioni di Babbo natale, l’orso polare, il pinguino e l’albero di natale, rigorosamente illuminati, che faranno da sfondo ai mercatini che si terranno dal 16 al 24 dicembre, mentre al parco di Cannas di sotto ha preso avvio la manifestazione “Artigiani in erba”.

Importante novità è la presenza di un palco in via Gramsci, che verrà chiusa al traffico, per ospitare il 16 e il 17 le esibizioni, tra gli altri, dei ballerini Joey e Rina e dei gruppi folk. Grande attesa per i concerti di Marco Carta e dei Modena City Ramblers, che si esibiranno il 23 e il 28 in piazza Roma in un palco coperto allestito per ospitare anche altre iniziative. E poi il gospel, a Natale al teatro Centrale, con “Tony Washington gospel singers” e le iniziative promosse dal parco geominerario che prevedono, tra l’altro, l’illuminazione dei castelli minerari.

L’anniversario

All’interno degli avvenimenti dicembrini non potranno ovviamente mancare quelli per l’ottantacinquesimo anniversario della città che si festeggerà il 18 in piazza Roma con le fontane danzanti e l’esibizione dei dj Carlo Oliva e Angelo Fraternale.

Il Comune

L’assessora alla Cultura e allo Spettacolo Giorgia Meli parla di «forte entusiasmo per essere riusciti a creare un calendario fitto di iniziative in centro e nelle frazioni, grazie alla collaborazione di diversi soggetti». L’assessore al Turismo e alle Attività produttive Michele Stivaletta sottolinea «l’obiettivo di valorizzare e supportare tutte le attività commerciali del centro cittadino e non solo, creando una proficua sinergia tra associazioni e attività di promozione, animando e coinvolgendo i bambini e le loro famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA